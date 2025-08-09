Reprodução Batida entre ônibus e carreta deixa 11 mortos no Mato Grosso

Um acidente envolvendo um ônibus de viagem interestadual e uma carreta deixou 11 mortos e 46 feridos, na noite de sexta-feira (8), no km 648 da BR-163, próximo à comunidade São Cristóvão, em Lucas do Rio Verde, a cerca de 360 km de Cuiabá. Segundo as primeiras informações, o ônibus seguia para a cidade de Sinop. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

De acordo com a Nova Rota do Oeste, concessionária que administra o trecho, entre os feridos, 26 estão em estado moderado, 12 em estado grave e oito sofreram ferimentos leves. O motorista da carreta está entre as vítimas em estado grave.

A Rio Novo Transportes, responsável pelo ônibus, lamentou o acidente e informou que enviou equipes para o local e para os hospitais a fim de prestar apoio às vítimas e familiares. A empresa também disponibilizou um canal exclusivo de atendimento para informações e suporte.

A perícia foi concluída durante a madrugada. Na manhã deste sábado (9), equipes da concessionária iniciaram a remoção dos veículos e a limpeza da pista. O ônibus foi deslocado para a faixa de domínio e, em seguida, começou a retirada da carreta.

O tráfego na região segue parcialmente interditado, e a Nova Rota orienta que os motoristas redobrem a atenção ao passar pelo trecho. As causas do acidente ainda estão sob investigação.