Discussões sobre o futuro ambiental do estado do Rio de Janeiro acontecem durante o ‘Fórum RJ Sustentável: Diálogos sobre Gestão Ambiental e Sustentabilidade Fluminense’, realizado nesta terça-feira (19), na região central da capital (acesse abaixo o link para assistir ao vivo).

Realizado pelo jornal O DIA, com patrocínio da Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Rio de Janeiro , o encontro reúne especialistas, gestores públicos e representantes da sociedade civil na Cápsula, no Centro de Inovação Senac RJ, para refletir e propor ações concretas em prol do meio ambiente e da qualidade de vida no estado.

Na abertura do fórum, o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, ressaltou a importância do encontro para a construção coletiva de soluções ambientais.

“Hoje temos a oportunidade de reunir formadores de opinião, técnicos e órgãos do estado em uma rodada de debates sobre projetos, propostas e ações que impactam diretamente a vida das pessoas. Sustentabilidade é biodiversidade, é saúde, é turismo, é geração de emprego. Discutir esse tema é debater um pouco de cada uma dessas áreas, e por isso este fórum é tão importante para o Rio de Janeiro”, afirma.

Programação organizada em quatro mesas temáticas

Mesa 1: O renascer da Baía de Guanabara – um debate sobre os avanços e desafios para revitalizar um dos mais importantes patrimônios naturais do Rio.

Mesa 2: Reflorestar para manter as cidades abastecidas – a importância da recuperação de áreas verdes para garantir a segurança hídrica.

Mesa 3: Desenvolver e proteger o meio ambiente – estratégias para conciliar crescimento econômico e preservação ambiental.

Mesa 4: Guardiões da biodiversidade e do lazer – como conservar ecossistemas e ao mesmo tempo incentivar atividades sustentáveis de turismo e esporte.

Para o vice-presidente do Grupo O Dia de Comunicação, Marcos Rezende,, a realização do fórum reforça o papel do jornal como agente ativo nos debates da sociedade.

“O DIA está comprometido em fomentar discussões relevantes para o futuro do nosso estado. Reunir diferentes setores em torno da sustentabilidade é uma forma de contribuir para que ideias saiam do papel e se transformem em políticas públicas e iniciativas concretas” , destaca.





O evento é transmitido ao vivo pelas plataformas digitais de O DIA, no Facebook e no YouTube do jornal, ampliando o alcance do debate.





