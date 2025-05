O Dia Capa histórica do jornal O Dia após o massacre de Realengo









O Jornal O Dia foi condecorado com o título de Benemérito do Estado do Rio, honraria concedida para pessoas, empresas ou instituições que prestaram serviços relevantes ao estado.

A homenagem foi aprovada, nesta quinta-feira (29), na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro(Alerj).

O jornal completa 74 anos no próximo dia 5 de junho.

O autor da condecoração, deputado estadual Rosenverg Reis (MDB), justificou a proposta destacando o papel social que o jornal desempenha, desde 1951, com comprometimento em informar a população.

"Valores como transparência, iniciativa, trabalho em equipe, relacionamento interpessoal e foco no resultado compõem o Jornal O DIA. Assim, diante da importância desse veículo de informação para toda a nossa sociedade que eu propus essa homenagem”.

Reconhecimento

Thiago Feitosa, presidente do Grupo O DIA, destacou o trabalho desempenhado por inúmeros profissionais em mais de sete décadas.

“O Rio de Janeiro está no nosso DNA – nas ruas, nas comunidades, no olhar atento e na escuta sensível de quem faz jornalismo com alma e propósito. Essa homenagem confirma o que sempre soubemos: nosso papel vai muito além de informar. É cuidar, proteger e fortalecer os laços que nos unem como cariocas".

Emocionado, Nuno Vasconcellos, representante dos acionistas e publisher do Grupo O DIA, comemorou o título.

"O DIA faz parte da alma do Rio. Essa homenagem me emociona profundamente porque reconhece não apenas a história de um jornal, mas a ligação afetiva que temos com o povo fluminense”.

Voz da resistência e da verdade

Para Vasconcellos, O DIA foi, é e sempre será a voz da rua, da esperança, da resistência e da verdade.

“Receber esse título como benemérito do Estado é uma honra que dedico a cada leitor, a cada vendedor de banca, a cada repórter que enfrentou o sol e a chuva para levar a notícia até onde ela precisava chegar. Seguimos juntos, lado a lado com o Rio, ontem, hoje e sempre."





Marcos Rezende, vice-presidente de O DIA, festejou a honraria destacando tratar-se da mais alta condecoração do estado fluminense, pela Assembleia Legislativa.

“É uma grande homenagem, além de um grande reconhecimento para eternizarmos a história do DIA."

A homenagem ao jornal será promulgada pelo presidente da Alerj, deputado Rodrigo Bacellar (União), e publicada no Diário Oficial da Casa nos próximos dias.