O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou o Projeto de Lei que flexibiliza regras de licenciamento ambiental no país com 63 vetos. O anúncio é feito no Palácio do Planalto nesta sexta-feira (08) pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, e pela secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior.

O governo federal anunciou o envio de um novo projeto de lei ao Congresso para corrigir "vácuos" da nova lei e de uma medida provisória para que o modelo de licença ambiental especial entre em vigor.

Inovações importantes

Durante a apresentação da nova norma e seus vetos, Marcos Rogério, Secretário Especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, destacou que o PL traz inovações importantes e que a sanção se mostrou relevante.

O que afetaria nas normas de proteção ambiental, como a que poderia permitir a retirada do regime de proteção especial previsto na Lei da Mata Atlântica, foi retirado, informou o secretário.

Segundo Rogério, 26 dos vetos são "simples" e totais, enquanto os outros 37 serão aproveitados em uma redação alternativa que será encaminhada pelo governo.

Congresso pode derrubar vetos

Apesar de sancionada a lei, os vetos feitos por Lula podem ser apreciados na Câmara dos Deputados, que havia aprovado o projeto na íntegra. A secretária-executiva a Casa Civil, Miriam Belchior, afirmou que os vetos foram feitos a partir de diretrizes adotadas pelo governo.

Entre eles, está o objetivo de garantir integridade do processo de licenciamento, dar segurança jurídica para empreendedores e investidores, assegurar os direitos dos povos indígenas e quilombolas, e incorporar as inovações previstas na nova lei, que tornam o licenciamento mais ágil.





Medida Provisória

A medida provisória (MP) enviada por Lula ao Congresso tem objetivo de determinar a eficácia da licença ambiental especial, que autoriza obras e empreendimentos mais facilmente.

A MP, bem como a lei aprovada com os vetos, será publicada ainda hoje no Diário Oficial da União (DOU).



