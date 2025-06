Reprodução/redes sociais Temperatura foi registrada nas primeiras horas do dia





A cidade do Rio de Janeiro registrou a menor temperatura do ano nas primeiras horas deste sábado (14). Segundo o Sistema Alerta Rio, da prefeitura, o bairro do Alto da Boa Vista marcou 10ºC às 5h35. A altitude e a presença da Floresta da Tijuca fazem do bairro um dos mais frios da capital.

Esta foi a terceira madrugada consecutiva de quebra de recorde de frio no Rio de Janeiro. Na quinta (12), a mínima foi de 12,7ºC, enquanto na sexta (13) a temperatura foi de 11,5ºC.

Previsão para os próximos dias

O sistema da prefeitura indica que a temperatura máxima para este sábado não passa de 28ºC. O tempo segue firme, de claro a parcialmente nublado e sem possibilidades de chuvas.

Para os próximos dias, o tempo esquenta gradativamente, com mínimas de 14ºC no domingo e 16ºC na segunda (16). Já a máxima é de 29ºC e 31ºC respectivamente nos próximos dois dias.





Segundo o Sistema Alerta Rio, o tempo permanece estável devido ao posicionamento de um sistema de alta pressão no oceano. Desta forma, o céu estará claro a parcialmente nublado e não há previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados.

De acordo com o Climatempo, um sistema de alta pressão influencia o tempo na cidade, favorecendo a redução da nebulosidade, assim como as condições para chuva.