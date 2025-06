Climatempo/Reprodução Confira a previsão do tempo para o final de semana













O fim de semana promete ser marcado por fortes instabilidades em diversas regiões do país. Um sistema de baixa pressão se intensifica no Sul e dá origem a um ciclone extratropical, provocando temporais. No Sudeste, o frio segue predominante, enquanto no Centro-Oeste e no Nordeste, o tempo varia entre extremos: de tempestades a secura severa. Já a Região Norte segue abafada, com risco de temporais isolados.

Veja como o tempo vai estar em cada região:

Sul

A virada no tempo ocorre no sábado (14), quando um sistema de baixa pressão vindo do Paraguai se desloca sobre os estados da Região Sul, alcança o oceano e se transforma em um ciclone extratropical. A formação intensifica a chuva nos três estados, com alerta para temporais no oeste do Paraná, centro-oeste de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Áreas como o extremo-oeste paranaense, Missões e o norte gaúcho devem enfrentar tempestades acompanhadas de volumes expressivos de chuva e ventos que podem atingir os 100 km/h. Já nas faixas central e leste do Paraná e leste de Santa Catarina, a chuva se concentra em pancadas isoladas, especialmente nos litorais, influenciada pela circulação marítima.

No domingo (15), o sistema de baixa pressão continua atuando sobre a região, mantendo o tempo instável. Enquanto o Rio Grande do Sul começa a ter uma trégua nas chuvas, o litoral de SC e PR segue com risco de pancadas fortes. Rajadas de vento seguem intensas em diversas áreas.

Sudeste

O último fim de semana do outono mantém o clima frio, com tempo firme predominando em grande parte da região. No sábado (14), há possibilidade de chuva isolada apenas no litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Em Minas Gerais, o destaque é o frio intenso, com chance de geada no sul do estado.

No domingo (15), a umidade aumenta em São Paulo, provocando pancadas moderadas em cidades como Bauru, Presidente Prudente e no Vale do Ribeira. A capital paulista pode registrar garoa isolada. No Espírito Santo, a chuva leve atinge o litoral, enquanto Minas Gerais e Rio de Janeiro permanecem com tempo estável e temperaturas amenas. O norte e noroeste mineiros seguem mais secos, com calor chegando a 30 °C.

Centro-Oeste

O sábado (14) será de atenção redobrada no Mato Grosso do Sul, onde a instabilidade avança com força. A faixa sul e sudoeste do estado enfrenta chuvas intensas e risco de temporais, enquanto o centro-norte permanece com tempo firme.

No restante da região — Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal — o sol predomina. Apenas o norte de MT pode registrar pancadas isoladas. O ar seco é destaque em Goiás, com umidade abaixo de 30% nas horas mais quentes do dia. Ventos moderados, entre 40 e 50 km/h, também são esperados.

No domingo (15), Campo Grande e outras cidades do MS seguem sob risco de chuvas intermitentes e tempestades. Em contraste, o DF e Goiás terão dia de muito sol, ar seco e calor. No noroeste de MT e áreas do Pará e Amazonas, a umidade crescente favorece pancadas isoladas.





Nordeste

A frente fria que avança pela costa leste do país traz risco elevado de temporais entre Sergipe e Alagoas neste sábado (14). A Zona da Mata e outras áreas litorâneas também enfrentam pancadas moderadas a fortes. No litoral norte, Maranhão e Piauí registram chuvas pontuais, enquanto o interior do Nordeste permanece seco, com umidade abaixo de 30% em áreas como oeste da Bahia, sul do Ceará e do Piauí.

No domingo (15), o risco permanece elevado entre Sergipe e Alagoas, com chuvas intensas nas capitais. Recife terá céu carregado devido à umidade marítima, e João Pessoa e Natal devem registrar pancadas isoladas. O interior nordestino segue com tempo firme, sol forte e altas temperaturas.

Atenção para o mar agitado entre Salvador (BA) e Maragogi (AL), com previsão de ondas de até 2,5 metros e possibilidade de ressaca.

Norte

O clima segue abafado e instável na maior parte da região. No sábado (14), há risco de temporais no Amazonas, Roraima e Amapá, com destaque para chuvas fortes em Manaus, Boa Vista e Macapá. Belém também pode registrar precipitações. Já Acre e Rondônia continuam com tempo firme e seco. O Tocantins permanece sob forte calor.

No domingo (15), a situação pouco muda: seguem os alertas para pancadas intensas e trovoadas em Manaus, Boa Vista e Macapá. O Tocantins segue sob sol e calor, com baixa umidade. No Acre e Rondônia, apesar da possibilidade de pancadas vespertinas, o sol predomina na maior parte do dia.