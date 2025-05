Reprodução/X Onda de frio pode trazer neve ao país





A frente fria mais intensa do ano até agora avança pelo Brasil e promete derrubar as temperaturas nos próximos dias. De acordo com a Climatempo, ao menos oito capitais devem registrar as menores mínimas de 2025 entre esta quarta-feira (28) e o fim de semana, com o ápice da onda de frio previsto para as madrugadas de sexta (30) e sábado (31).

Entre as capitais que podem bater recordes de frio estão Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Campo Grande, Cuiabá, Rio Branco e Porto Velho.

Em Porto Alegre, a previsão indica mínimas entre 7 °C e 9 °C, abaixo do recorde atual de 9,2 °C. Florianópolis pode marcar entre 9 °C e 11 °C, superando os 12,4 °C registrados até então. Curitiba, conhecida pelas baixas temperaturas, deve alcançar entre 2 °C e 4 °C, bem abaixo do recorde de 9,5 °C.

Na região Sudeste, São Paulo pode atingir marcas entre 8 °C e 10 °C, derrubando o atual mínimo do ano de 13,3 °C. Campo Grande também deve experimentar um frio atípico, com termômetros marcando entre 4 °C e 6 °C – o recorde atual é de 13,8 °C.

Cuiabá, conhecida pelo calor, pode registrar entre 11 °C e 13 °C, frente ao recorde de 19 °C. No Norte, Rio Branco e Porto Velho também devem sentir a queda, com previsões entre 14 °C e 16 °C e entre 18 °C e 20 °C, respectivamente, abaixo dos registros anteriores.

Já em cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Goiânia e Brasília, a frente fria deve ter impacto mais moderado. Segundo os meteorologistas, há expectativa de temperaturas mais baixas, mas a chance de novos recordes nessas capitais é considerada pequena.

A partir desta quarta, o frio já deve ser sentido com mais intensidade na Região Sul. Há, inclusive, possibilidade de geadas e até ocorrência de neve em áreas serranas, o que reforça o alerta para as mudanças bruscas no clima ao longo da semana.