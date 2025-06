Arkansas Department of Parks and Tourism/Divulgação Garoto acha diamante de R$ 5 milhões em passeio de R$ 10





Com apenas 14 anos, Kalel Langford viveu um momento digno de cinema. Durante uma visita à Cratera dos Diamantes, no estado americano do Arkansas, o garoto teve uma surpresa que mudaria seu destino: encontrou um diamante avaliado em cerca de US$ 1 milhão (R$ 5 milhões). O ingresso para o parque custou apenas R$ 10, mas o passeio acabou rendendo uma verdadeira fortuna. As informações são do Arkansas State Parks.

A Cratera dos Diamantes é o único parque do mundo onde os visitantes podem levar para casa as pedras preciosas que encontrarem. O achado de Kalel reforça o encanto do local e mostra que, às vezes, um simples ato de vasculhar o chão pode render muito mais do que se imagina.

Pedra preciosa entre cascalhos

Kalel contou que o diamante, de coloração escura, estava misturado a várias outras pedras de tamanho parecido. A princípio, a família duvidou que se tratasse de algo valioso, mas decidiu levar a pedra para avaliação (e ficou boquiaberta com o resultado).

Segundo Waymon Cox, representante do parque, o clima teve papel importante na descoberta. Chuvas recentes e o solo revirado fizeram com que pedras maiores emergissem, aumentando as chances de descobertas como a de Kalel.





Homenagem ao herói das HQs

O jovem batizou o diamante em homenagem ao Superman, personagem que inspirou seu próprio nome. Moradores de Murfreesboro, a família Langford viu sua rotina virar de cabeça para baixo após a inusitada visita ao parque.

Agora, enquanto Kalel guarda seu valioso tesouro, o parque se firma como ponto de peregrinação para quem sonha com uma guinada radical na vida. Afinal, como essa história mostra, a sorte pode estar escondida logo abaixo dos nossos pés, e basta cavar para encontrá-la.