Reprodução/redes sociais Sunjay Kapur

O empresário bilionário Sunjay Kapur, de 53 anos, morreu após engolir uma abelha durante uma partida de polo no Guards Polo Club, em Windsor, no Reino Unido.

Kapur jogava ao lado de seu amigo de longa data, o príncipe William, quando sofreu um colapso repentino.

Testemunhas relataram que Kapur engoliu uma abelha durante o jogo, ocorrido nesta quinta-feira (12), e se queixou de um desconforto na boca logo antes de perder a consciência. Socorristas tentaram reanimá-lo no local, mas o empresário sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.

A principal suspeita é de que a morte tenha sido provocada por choque anafilático, uma reação alérgica grave causada pela picada do inseto. A confirmação oficial ainda depende de exames periciais.

Amizade com o príncipe William

Sunjay Kapur mantinha uma relação próxima com o príncipe William e outros membros da alta sociedade britânica. Os dois costumavam se encontrar em partidas de polo e eventos beneficentes. A presença do empresário em Windsor fazia parte de uma tradicional partida com fins filantrópicos, promovida pelo clube e pela realeza.

Fontes próximas ao Palácio de Kensington afirmam que o príncipe William ficou “profundamente abalado” com a tragédia e tem prestado apoio à família de Kapur.

Empresário influente e figura pública

Kapur era presidente da Sona Comstar, fornecedora indiana de autopeças com atuação global. Além da carreira empresarial, também era conhecido por sua atuação em eventos esportivos e pela visibilidade na mídia.

Ele foi casado com a atriz de Bollywood Karisma Kapoor, com quem teve dois filhos, e atualmente vivia com a modelo Priya Sachdev, com quem teve outro filho.

Comoção internacional

A notícia da morte de Sunjay Kapur gerou comoção na Índia, onde ele era uma figura respeitada nos negócios, e no Reino Unido, onde circulava entre membros da aristocracia e da realeza.

Horas antes do incidente, Kapur havia publicado em suas redes sociais uma mensagem de pesar pelo acidente aéreo ocorrido na Índia.