Reprodução Imagens do carro atingido pelos tiros





Manuel Agostinho Rodrigues de Miranda , de 66 anos, foi assassinado na manhã de domingo (29) em Del Castilho, bairro na Zona Norte do Rio de Janeiro . Ele estava em um carro branco blindado, à espera da namorada, quando o carro foi alvejado por criminosos.

A equipe do Corpo de Bombeiros constatou a morte no local e precisou arrombar as portas do veículo para retirar o corpo. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível contar ao menos 38 perfurações de bala na porta do motorista, onde a maçaneta chegou a ser arrancada com os disparos.

Relação com o jogo do bicho

Segundo fontes, Agostinho, como era conhecido, teria ligação com os contraventores Bernardo Bello e João de Oliveira Faria, o Joca, no jogo do bicho da cidade. Para a Polícia Civil, o crime pode ter sido motivado por problemas com a contravenção.





De acordo com testemunhas, Agostinho estava esperando a esposa, que tinha ido a uma feira nas proximidades da Rua Bispo Lacerda, quando um veículo vermelho se aproximou e dois criminosos abriram fogo contra o carro.

Agostinho morava na Barra da Tijuca e tinha como área de atuação o bairro de Olaria. Ele também tinha associação com Luizinho Drumond, sambista e bicheiro carioca, que morreu em 2020, em decorrência de um AVC.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .