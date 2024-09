Reprodução/Instagram Solange Bezerra e Deolane Bezerra





Deolane Bezerra , presa na última quarta-feira (4) em um hotel no Recife junto com sua mãe, Solange Bezerra , está no centro de uma operação que investiga lavagem de dinheiro através de jogos ilegais. Um dos pontos de maior destaque na investigação é o envolvimento da mãe de Deolane, que teria sido utilizada no esquema, e a criação recente da casa de apostas ZEROUMBET , aberta pela influenciadora em julho com capital de R$ 30 milhões.

A ação levantou suspeitas de que o empreendimento estaria sendo usado para lavar dinheiro proveniente de atividades ilícitas. A informação foi divulgada no programa 'Fantástico' , da TV Globo .

Nas redes sociais, Daniele Bezerra , irmã de Deolane, defendeu tanto a influenciadora quanto a mãe. "Tudo o que sabemos, junto com os advogados, é que o processo envolve a empresa Esportes da Sorte. Ainda não temos informações detalhadas sobre as acusações, mas mais uma vez nossa família está sendo alvo de perseguição. Vamos provar nossa inocência, não importa o que custe", afirmou Daniele.

A Polícia Civil de Pernambuco investiga o esquema que teria começado em 2022, quando foram apreendidos R$ 180 mil em dinheiro e um caderno com anotações referentes ao jogo do bicho. O dinheiro estava em uma banca de jogos pertencente a Darwin Henrique da Silva, conhecido por suas atividades relacionadas a jogos de azar no Recife.

O filho de Darwin, Darwin Henrique da Silva Filho, dono da plataforma de apostas Esportes da Sorte, que é registrada em Curaçao, no Caribe, também foi implicado no esquema. A justiça ordenou o bloqueio de R$ 40 milhões das contas de Darwin Filho e de R$ 2 milhões do patrimônio de Darwin pai, que segue foragido.

De acordo com as autoridades, o dinheiro de origem ilícita era movimentado através de uma rede complexa de transferências entre diferentes contas, voltando ao mercado com aparência de legalidade. Outra estratégia envolvia a aquisição de imóveis, carros de luxo e até aviões. Um dos aviões, que está registrado sob o nome da empresa Balada Eventos, pertencente ao cantor Gusttavo Lima, foi incluído nas investigações. A ANAC confirmou que o processo de transferência da aeronave está em andamento.

Gusttavo Lima, por meio de seus advogados, negou qualquer envolvimento com o esquema, afirmando que a venda do avião seguiu todas as exigências legais. Ele também destacou que seu contrato com a VAIDEBET, empresa de José André da Rocha Neto, é apenas para uso de imagem. Rocha Neto, também investigado, está foragido.

A Justiça determinou o bloqueio de R$ 20 milhões das contas de Deolane e de mais R$ 14 milhões da sua empresa. A influenciadora, que faz propaganda para a Esportes da Sorte em suas redes sociais, declarou ter uma renda mensal de R$ 1,5 milhão. Agora, ela e sua mãe aguardam a evolução do caso, enquanto sua defesa permanece confiante de que a inocência de ambas será provada em breve.