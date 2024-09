Reprodução/Band Eduardo Paes segue na frente com 53% das intenções de voto acompanhado de Ramagem (20%) e Tarcísio (6%)

A pesquisa Quaest , divulgada nesta segunda-feira (30), mostra Eduardo Paes (PSD) em primeiro lugar com 53% das intenções de voto — ele segue na frente e venceria no 1º turno as eleições municipais. Alexandre Ramagem (PL) com 20% e Tarcísio Motta (PSOL) com 6% ocupam a segunda e terceira colocação, respectivamente.





Faltando menos de uma semana para as eleições municipais , Eduardo Paes oscilou quatro pontos percentuais para baixo em relação à divulgação anterior, de 18 de setembro.



O levantamento foi feito com base em um cenário estimulado, em que são apresentadas opções para o entrevistado. A pesquisa entrevistou presencialmente 1.140 eleitores a partir de 16 anos da cidade do Rio de Janeiro, entre os dias 27 e 29 de setembro.



A margem de erro é de 3 pontos percentuais. A pesquisa foi registrada junto à Justiça Eleitoral e protocolada com o número: RJ-00566/2024. O nível de confiança é de 95%.



Não foi feita uma simulação de 2º turno.



Confira os dados completos abaixo:



Eduardo Paes (PSD): 53% (tinha 57% em 18/9);

Alexandre Ramagem (PL): 20% (tinha 18% em 18/9);

Tarcísio Motta (PSOL): 6% (tinha 4%);

Marcelo Queiroz (PP): 2%; (tinha 1% em 18/9);

Carol Sponza (Novo): 1% (tinha 0% em 18/9);

Cyro Garcia (PSTU): 1% (tinha 2% em 18/9);

Rodrigo Amorim (União Brasil): 1% (tinha 1% em 11/9);

Juliete Pantoja (UP): 0% (tinha 1% em 18/9);

Henrique Simonard (PCO): - % (tinha 0% nas pesquisas anteriores);

Em branco/nulo/nenhum: 1% (era 10% em 18/9);

Indecisos: 5% (era 6% em 18/9);



A pesquisa também estipulou que o candidato Cyro Garcia, do PSTU, tem a maior rejeição, com 50%; acompanhado de Tarcísio Motta (PSOL), com 40%; Alexandre Ramagem (PL), 39% e Marcelo Queiroz (Progressistas), com 32%.



Acompanhe a porcentagem:

Cyro Garcia (PSTU) - 50% (eram 49% em 18 de setembro)

Tarcísio Motta (PSOL) - 40% (43%)

Alexandre Ramagem (PL) - 39% (36%)

Marcelo Queiroz(PP) - 32% (34%)

Rodrigo Amorim (União) - 31% (28%)

Eduardo Paes (PSD) - 31% (28%)

Juliete Pantoja (UP)- 16% (12%)

Henrique Simonard (PCO) - 11% (12%)









