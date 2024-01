Reprodução: Redes Sociais Chuvas afetaram várias cidades do Rio de Janeiro

Subiu para 12 o número de mortos pelo temporal que atingiu o Rio de Janeiro no final de semana, segundo confirmação do governador do estado, Cláudio Castro (PL), nesta segunda-feira (15). Até a noite de domingo (14), 11 mortes tinham sido confirmadas.



"Me solidarizo com as familias das 12 vítimas que tivemos até agora. Ainda estamos no trabalho de tentar achar a pessoa que está desaparecida", disse o governador. O Corpo de Bombeiros ainda busca por uma mulher que desapareceu após seu carro cair em um rio.

Segundo Castro, 2,4 mil bombeiros trabalham após as fortes chuvas, que atingiram sobretudo a capital e a Baixada Fluminense. No domingo, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, decretou situação de emergência no município.

O governador disse ainda que notificou o governo federal e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) sobre os problemas na BR-040, que ficou completamente bloqueada após um bolsão d'água se formar na rodovia. "Impossível ter um bolsão de água perto de um hospital tão importante — o Hospital Adão Pereira Nunes — e a Concer [concessionária responsável pela rodovia] demorar tanto para esse atendimento. É revoltante", disse Castro.



Ainda no domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou com prefeitos das cidades afetadas e disponibilizou o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para auxiliar o estado. O ministro da pasta, Waldez Góes, afirmou que "não faltarão recursos federais para atendimento à cidade do Rio de Janeiro".