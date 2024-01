Reprodução/Twitter Enchentes atingem o RJ neste domingo

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, decretou situação de emergência no município devido aos impactos e danos provocados pelas fortes chuvas. A decisão foi publicada no Diário Oficial na tarde deste domingo (14).



Um forte temporal atingiu a cidade na madrugada deste domingo, causando alagamentos em diversos bairros. Nove óbitos foram confirmados pelos bombeiros no estado, e uma pessoa segue desaparecida.

"A gente pede que as pessoas evitem, no dia de hoje, se deslocar pela cidade, por mais que a Avenida Brasil já esteja liberada", afirmou Paes na tarde deste domingo. A avenida, uma das principais da cidade, tinha ficado bloqueada por conta das chuvas.

Paes acrescentou que equipes da prefeitura trabalham para conter danos e para identificar famílias que tiveram suas casas afetadas pelos alagamentos.



Na manhã deste domingo, o Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) do Rio de Janeiro emitiu dois alertas de risco muito alto de alagamentos e deslizamentos em várias cidades. Veja a lista aqui.