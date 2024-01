Reprodução/X/Twitter - 14.01.2024 Thiago Pampolha, vice-governador do Rio, ao centro

O vice-governador do Rio de Janeiro, Thiago Pampolha, lamentou nesta segunda-feira (15) a inadequação dos trabalhos preventivos realizados ao longo de 2023, e afirmou que não foram suficientes contra as fortes chuvas que atingiram a região.

"O Governo do estado tem, sim, sua cota de responsabilidade. Nós não nos eximimos dela. Fizemos a nossa parte no investimento de prevenção de obras estruturantes, mas elas não se mostraram suficientes", afirmou Pampolha em entrevista à CNN.



Segundo o vice-governador, a drenagem e desassoreamento de rios não se mostraram suficientes diante do temporal que assolou o estado. "Isso não pode ser desculpa para o que ocorreu, precisamos estar mais preparados", disse. "É preciso investir mais, se planejar melhor e ter uma integração mais efetiva".

A afirmação ocorre após 11 pessoas terem morrido e uma mulher desaparecer em meio às enchentes. O vice-governador enfatizou a importância de as prefeituras realizarem trabalhos de microdrenagem, limpeza urbana e manutenção das galerias para enfrentar situações semelhantes.

“O histórico de sexta-feira até a data de hoje é de calamidade. Realmente foi muito caótico o que vimos e vivemos aqui em toda a região metropolitana do estado”, relatou Pampolha.

Temporal no Rio

Fortes chuvas foram registradas nesse domingo (14) no Rio de Janeiro, em especial na zona norte e em municípios da região metropolitana. O temporal deixou 11 mortos e uma mulher desaparecida, segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, que atenderam cerca de 230 ocorrências relacionadas às chuvas.

Do total de mortes, três foram registradas em Ricardo de Albuquerque, Acari e Costa Barros, bairros da zona norte da capital fluminense, e outras oito em municípios da Baixada Fluminense: três em Nova Iguaçu, duas em São João de Meriti, duas em Duque de Caxias e uma em Belford Roxo.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), decretou situação de emergência no município. Por conta dos alagamentos, a Prefeitura do Rio solicitou o cancelamento do ensaio técnico de carnaval agendado para esse domingo (14) na Sapucaí.

O governador do estado, Cláudio Castro (PL), cancelou as férias e voltou para a cidade nesta segunda (15). "Castro coordenou, à distância, as ações das secretarias estaduais envolvidas nos trabalhos de resgate e auxílio aos municípios afetados pelas chuvas ao longo do dia", disse a assessoria do governo em nota divulgada nesse domingo.