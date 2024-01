Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 27.10.2023 Lula envia ministro para auxiliar RJ em crise

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acompanhou neste domingo (14) a situação das chuvas no Rio de Janeiro. De acordo com nota publicada pelo Planalto, Lula conversou por telefone com os prefeitos do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro.



Onze óbitos foram registrados no estado depois de fortes chuvas atingirem a cidade do Rio de Janeiro e a Baixada Fluminense. A capital chegou a decretar situação de emergência.

Nas conversas com os prefeitos, Lula "garantiu todo o apoio do governo federal ao trabalho das prefeituras e assistência da população atingida pelas chuvas", segundo o Planalto.

O presidente também enviou o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, para auxiliar a região. Góes deve viajar amanhã junto de uma equipe do governo federal.



Mais cedo, o ministro havia dito que "não faltarão recursos federais para atendimento à cidade do Rio de Janeiro".