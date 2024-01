Reprodução/redes sociais Rua alagada após temporal no Rio de Janeiro; duas pessoas estão desaparecidas

Duas pessoas estão desaparecidas após as fortes chuvas que atingiram a Zona Norte do Rio de Janeiro (RJ) e a região metropolitana entre a noite de sábado (13) e a manhã deste domingo (14). Ruas ficaram alagadas, trens e metrôs tiveram problemas de funcionamento e o Hospital Ronaldo Gazolla ficou sem energia.

Foram registrados bolsões d'água em 25 pontos da capital fluminense, com 17 pontos de alagamento. A Avenida Brasil ficou completamente alagada e foi interditada durante a madrugada.

Na manhã deste domingo, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, falou sobre os impactos do temporal que atingiu a cidade e pediu para a população ficar em casa.

"Em uma situação dessa, as pessoas têm que evitar deslocamento pela cidade (...), isso não só preserva sua vida como ajuda os órgãos públicos a se deslocar e trabalhar", disse o prefeito à Globonews .

"A gente teve uma situação muito crítica no limite do município com a Baixada Fluminense, uma região da cidade que está sofrendo mais. A gente pede que as pessoas colaborem. O Hospital Ronaldo Gazolla ficou sem energia. A situação é crítica ainda, mas os órgãos estão operando", completou.

Neste domingo, há previsão de chuva fraca e tempo nublado na capital fluminense.