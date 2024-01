Marcelo Camargo/Agência Brasil - 23/11/2023 Ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, afirmou neste domingo (14) que "não faltarão recursos federais para atendimento à cidade do Rio de Janeiro", que está em situação de emergência por conta das fortes chuvas que atingiram a região. "Essa é uma determinação do presidente Lula para qualquer caso de desastre em nosso País", afirma o ministro em nota divulgada pela pasta.



Góes teve uma conversa com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e disponibilizou a estrutura e os agentes da Defesa Civil Nacional para auxiliar o município.

"Estamos acompanhando de perto a situação do Rio de Janeiro e iremos fazer tudo o que for necessário para atender a população afetada. Estamos prontos para enviar uma equipe da Defesa Civil Nacional para dar apoio no atendimento à população atingida e nos procedimentos necessários para a solicitação de recursos federais", afirma Góes.

Segundo a pasta, recursos federais podem ser usados para ações de assistência humanitária, como compra de alimentos e água potável, e para restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura pública destruída ou danificada pelo desastre ambiental.



Além do Rio de Janeiro, outras cidades da região foram atingidas pelas fortes chuvas. Em todo o estado, o Corpo de Bombeiros atendeu mais de 200 chamados. Até o momento, 10 óbitos foram registrados pela corporação.