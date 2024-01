Reprodução/Twitter Enchentes atingem o RJ

O governo do estado do Rio de Janeiro confirmou neste domingo (14) que pessoas atingidas pelos temporais no estado terão direito a receber R$ 3 mil por meio do Cartão Recomeçar.



O benefício social é concedido a pessoas afetadas pelas chuvas que residem em cidades que decretaram calamidade ou situação de emergência, como é o caso da capital fluminense. O valor é pago em uma parcela única por meio de um cartão de débito.

"Estamos trabalhando de forma integrada com as secretarias envolvidas e temos como foco principal o atendimento às pessoas que foram impactadas pelas chuvas. Uma das nossas ações é o Cartão Recomeçar, no valor de R$ 3 mil, disponibilizado após decreto de calamidade ou emergência do município atingido pela chuva. Também já disponibilizamos os nossos maquinários e equipes para atuar junto às cidades que necessitam de auxílio", afirmou o governador e exercício, Thiago Pampolha.

"Estamos em contato com a Defesa Civil de cada município atingido e sobrevoando as regiões mais afetadas para agilizarmos o socorro às vítimas e olhando também a situação no entorno, com muito lixo nas ruas. Também estamos atuando em conjunto com as prefeituras", acrescentou.



Nas últimas 24 horas, o Corpo de Bombeiros atendeu a mais de 200 ocorrências em todo o estado. Até o momento, 10 óbitos foram confirmados em razão das fortes chuvas que atingiram o Rio neste domingo.