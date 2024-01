Reprodução/Twitter Jacarés são vistos em enchentes no RJ

Moradores de Acari, na Zona Norte do Rio de Janeiro, usaram as redes sociais para relatar que viram jacarés em meio às enchentes que atingem a região neste domingo (14).



De acordo com locais, o transbordamento do Rio Acari fez com que os animais aparecessem na região.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver moradores carregando um jacaré:



Nas fortes enchentes que aconteceram no rio encontraram um jacaré... pic.twitter.com/9GwwRYDkKo — MSP-Movimento Sem Picanha (@mspbra) January 14, 2024

A região de Acari foi a mesma onde uma mulher em trabalho de parto precisou ser transportada de barco pelos bombeiros até o hospital.



As chuvas já causaram 10 mortes no estado do Rio, e a capital fluminense decretou situação de emergência diante dos estragos causados pelas tempestades registradas na madrugada deste domingo.