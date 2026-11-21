Divulgação/BGFA Captura aconteceu no dia 28 de setembro em Guaíra, Paraná, no Rio Paraná

Um dourado de 86 centímetros rendeu ao jovem pescador esportivo, Edgar Filho C. de Souza, de 11 anos, a quebra dos recordes nacional e paranaense na categoria Absoluto Masculino Júnior pela BGFA Recordes, na modalidade comprimento.

A captura aconteceu no dia 28 de setembro em, no Rio Paraná, acompanhado pelo guia de pesca Juca, em operação chamada Toca do Pescador.

entidade apresenta o recorde comosendo três nacionais e dois paranaenses. Os 86 centímetros de comprimento do exemplar superaram marcas anteriores de 83, 77 e 75 centímetros.

À título de comparação, na categoria Absoluto Masculino, o recorde atual do peixe Dourado (Salminus brasiliensis) está em 98 centímetros.

Nas imagens divulgadas, o menino Edgar aparece de pé, segurando o peixe com as duas mãos, enquanto arqueado com o próprio peso para trás, equilibrando o peso do próprio corpo para sustentar o peixe.





Pescaria de rodada

Em relato fornecido à BGFA, Edgar disse que a captura aconteceu em um canal antigo que fica próximo da ponte Airton Senna, em uma “pescaria de rodada”, estratégia em que o barco segue a correnteza do rio enquanto a isca está na água, percorrendo mais locais do rio até sofrer o ataque de algum predador.

Ainda conforme a publicação, Edgar utilizou uma vara de pesca Marine sports 20-60 lb com monofilamento de 0.60mm, carretilha abu Garcia 6601c4, chumbada de 5g no anzol sem farpas e com cabo de aço tamanho 9 e tuvira como isca viva.

Como funciona o reconhecimento

A BGFA é uma empresa que estabelece regras e critérios técnicos para homologar recordes de pesca esportiva. O reconhecimento depende da submissão da captura à avaliação conforme suas normas.

A marca anunciada corresponde ao registro validado naquela categoria, e não há comprovação de que seja o maior Dourado já capturado no estado ou país por um juvenil.