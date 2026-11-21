Reprodução/PFBC Crappie-preto de 20 anos pode ter estabelecido um novo recorde de longevidade

Um peixe de 20 anos pode ter estabelecido um novo recorde de longevidade para sua espécie. O animal, uma fêmea de aproximadamente 36 centímetros, foi encontrado durante um levantamento de peixes no reservatório Colver, no condado de Cambria, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ele pertence à espécie black crappie, conhecida como crappie-preto.

A descoberta foi feita em abril por biólogos da Comissão de Pesca e Barcos da Pensilvânia (PFBC). Segundo a instituição, a idade do exemplar supera a marca anterior conhecida para a espécie, de 15 anos. Em geral, esses peixes vivem cerca de sete anos.

O crappie-preto (Pomoxis nigromaculatus) é um peixe de água doce encontrado em lagos, reservatórios, lagoas e rios. Costuma viver em locais com vegetação aquática, pedras e árvores caídas dentro da água, que servem de esconderijo e proteção.

Esses peixes geralmente nadam em grupos e mudam a alimentação conforme crescem. Quando são jovens, consomem principalmente pequenos crustáceos e larvas. Na fase adulta, passam a se alimentar sobretudo de peixes menores.

Uma das características mais marcantes da espécie são as manchas escuras espalhadas de maneira irregular pelo corpo. Outra forma de diferenciá-la do crappie-branco é observar a nadadeira localizada nas costas. O crappie-preto tem de sete a oito espinhos nessa estrutura, enquanto o crappie-branco apresenta seis.

A espécie é encontrada em diferentes partes da América do Norte, incluindo regiões próximas aos Grandes Lagos e à bacia do rio Mississippi.

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Biólogos encontraram 284 peixes de nove espécies

O levantamento da PFBC teve como objetivo identificar as espécies presentes no reservatório e avaliar suas populações. As informações ajudam a comissão a acompanhar a vida aquática do local e a planejar medidas para administrar a pesca.

Para capturar os animais, os profissionais usaram redes especiais e equipamentos que emitem descargas elétricas controladas na água. O procedimento permite achar e recolher os peixes para análise.

Ao todo, os biólogos capturaram 284 peixes de nove espécies diferentes. O crappie-preto foi o segundo mais encontrado, com 82 exemplares, que mediam entre aproximadamente 15 e 36 centímetros.

A espécie mais numerosa foi a perca-amarela, com 100 peixes. O levantamento também identificou 26 bluegills, seis pumpkinseeds, 23 bagres-amarelos, 17 bagres-marrons, dez exemplares de white sucker, um achigã-de-boca-grande e 19 lúcio-amarelo.





Espécie voltou a se reproduzir naturalmente

A presença dos lúcio-amarelo chamou a atenção dos pesquisadores. A espécie não recebe novos exemplares no reservatório por meio de programas de soltura desde 2019. A medida foi interrompida depois que levantamentos anteriores apontaram que poucos dos peixes introduzidos sobreviviam.

Dos 19 lúcio-amarelo encontrados, 15 tinham mais de 38 centímetros, tamanho mínimo permitido para a captura. Um dos exemplares menores tinha apenas dois anos.

Os resultados indicam que a espécie está conseguindo se reproduzir naturalmente no reservatório, sem depender da introdução de novos peixes. Diante disso, a comissão informou que poderá voltar a soltar filhotes de lúcio-amarelo no local para aumentar a população.