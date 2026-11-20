Divulgação/BGFA Entidade homologou o feito na categoria Caiaque Masculino Privado

Um tucunaré pinima de 66 centímetros rendeu ao pescador esportivo Francisco Atanael do Nascimento Costa, de 32 anos, a quebra dos recordes cearense e brasileiro pela BGFA Recordes para a espécie. A entidade homologou o feito na categoria Caiaque Masculino Privado, na modalidade comprimento.

A captura aconteceu no dia 27 de setembro de 2026, no Lago Fazenda Nazaré, em(CE). Ao todo, Francisco superou quatro marcas. No ranking brasileiro, o recorde era de 62 centímetros, além de outros dois feitos de 60 e 59 centímetros que compunham o pódio, agora tomado pelo novo feito.

Já pelo estado de Ceará, a marca anterior era de 60 centímetros, do pescador Glauber R. Pitombeira. A medição foi realizada conforme as regras da competição da BGFA, usando a régua oficial





Equipamentos utilizados

Conforme a publicação da BGFA, Francisco utilizou uma vara de pesca Lubina 20L, carretilha Brisa 8000 e isca Brutal 95. O pescador, porém, não forneceu nenhum relato sobre como foi o momento da captura.

Nas imagens, aparece sobre um joelho, exibindo o “troféu”, às margens do lago onde fisgou o peixe a bordo de um caiaque.

Como funciona o reconhecimento?

A BGFA estabelece regras e critérios técnicos para homologar recordes de pesca esportiva. O reconhecimento depende da apresentação da captura por foto e da avaliação conforme as normas da entidade, o que também explica o lapso de tempo entre a captura e a divulgação do resultado.

A marca corresponde somente ao registro validado pela entidade em categoria e modalidade próprias, e não há comprovação de que seja o maior exemplar de tucunaré pinima já capturada sobre caiaque nem no Ceará, nem no Brasil.

Beleza dá nome à espécie

O Cichla pinima foi descrito pela ciência em 2006. O nome “pinima” significa algo próximo a “manchado de branco”, em tupi-guarani.

A espécie é encontrada em rios, lagos e áreas alagadas de diferentes regiões do Brasil, sendo um dos peixes de água doce mais conhecidos do país. A coloração é marcante e varia entre tons de amarelo, verde, azul e vermelho.

Conforme o Ministério da Pesca e Aquicultura, existem 16 espécies de tucunaré identificadas, sendo 14 delas encontradas no Brasil. Cada uma se diferencia pelas cores e padrões de manchas, apesar de compartilharem um detalhe em comum.

Todas possuem uma característica marcante próxima à cauda, com uma mancha arredondada chamada de ocelo, um dos principais detalhes para a identificação da espécie.

O tucunaré tem hábitos diurnos, vive principalmente em lagos, lagoas e áreas de remanso dos rios. Ele caça peixes menores e camarões.

Em contrapartida, a atividade de pesca apresenta uma ameaça ao peixe, que está na lista das espécies-alvo da pesca amadora e esportiva da União Internacional para Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (UICN).

As diferenças também estão no tamanho entre os indivíduos das diferentes espécies do grupo. Além dos rios Amazônicos, há registros do tucunaré em áreas do Nordeste do Brasil.