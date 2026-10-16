Reprodução/redes sociais Michelle e Jair Bolsonaro, com a filha, no aniversário do ano passado

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou Jair Bolsonaro a receber convidados em sua residência, no domingo (18), para a festa de aniversário de 16 anos de Laura Bolsonaro, filha caçula do ex-presidente. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, após sair derrotado nas eleições de 2022, e cumpre prisão domiciliar humanitária.

A decisão atende a um pedido da defesa, que apresentou uma lista de 10 convidados e solicitou autorização de entrada e permanência na residência. A lista, com parentes e amigos da família, não inclui os outros filhos de Bolsonaro, segundo a CNN.

Moraes assinou a decisão nesta sexta-feira (16), com a autorização dessas 10 pessoas, mas condicionou a visita ao cumprimento das regras e dos procedimentos de segurança estabelecidos para o local.

Os convidados deverão seguir as orientações dos agentes responsáveis pela segurança da residência. A lista inclui parentes e amigos da família.

O ministro também determinou que a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e a direção do Núcleo de Custódia da Polícia Militar sejam comunicadas para adotar as providências necessárias.

Visita de Flávio

No início desta semana, Moraes já havia l iberado a visita do candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL) ao pai. Foi o primeiro encontro entre eles após o fim das restrições impostas pelo ministro do STF. Flávio chegou à casa de seu pai por volta das 9h30 da terça-feira (13) e saiu cerca de uma hora depois.

A suspensão foi determinada em julho, depois que Flávio divulgou nas redes sociais uma carta escrita pelo pai, manifestando apoio à candidatura do filho.





Na avaliação de Moraes, a divulgação representou um desvio da finalidade familiar das visitas e descumpriu as restrições impostas ao ex-presidente, que está proibido de fazer manifestações políticas por meio das redes sociais, inclusive com a intermediação de terceiros. Dessa forma, ele suspendeu as visitas por 90 dias. Os encontros dos dois agora estão autorizados.