Reprodução Daniel e Natália Vorcaro

Em um áudio vazado, a irmã do ex-banqueiro e dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e esposa de Fabiano Zettel, Natália Vorcaro Zettel, afirmou que o irmão quer confessar e que ele já foi torturado enquanto estava preso. A mensagem foi divulgada pela revista Veja na noite desta quinta-feira (15).

No áudio, Natália detalha como está a vida de Daniel na prisão. Atualmente, o ex-banqueiro está cumprindo pena em uma cela individual de 54 metros quadrados na unidade da Papudinha, no Complexo da Papuda, em Brasília.

Porém, Vorcaro já chegou a ficar preso em um anexo de segurança máxima durante 13 dias na Penitenciária Federal de Brasília, dentro de uma cela de 9 metros quadrados. Segundo a irmã, durante este período, Daniel foi torturado.

Além disso, ele tentou confessar e estaria disposto a colaborar com as investigações. Porém, conforme o áudio, ninguém quer ouvir e o ex-banqueiro está assustado, com medo de voltar para o presídio de segurança máxima.

“Ele passou por tortura na prisão máxima, sem água, sem comida, sem contato externo, com a luz ligada 24 horas piscando. E eles estão falando que vão colocar ele no mesmo lugar. Mas ele está em pânico."

Até o momento, Vorcaro apresentou duas propostas de delações, que foram rejeitadas pela Polícia Federal (PF) e pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

O dono do Banco Master trabalha com os advogados para montar uma terceira proposta.

Ainda de acordo com a reportagem, as pessoas que tiveram contato com Vorcaro na prisão também contaram que o estresse dele aumentou bastante nos últimos dias. A irmã é uma das visitas mais frequentes de Daniel.

Também no áudio, a Natália afirma sentir que o irmão está diferente nos últimos dias, além de continuar em pânico.

O iG acionou a defesa de Daniel Vorcaro e a Polícia Federal, mas, até a publicação desta reportagem, não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Banco Master

O colapso do Banco Master, liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central em novembro de 2025, abriu uma série de investigações da Polícia Federal e intensificou embates entre o Tribunal de Contas da União (TCU) e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Cerca de 800 mil clientes aguardam o reembolso de investimentos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Segundo o fundo, o valor total a ser pago em garantias será de R$ 40,6 bilhões.

O Banco Master, como é conhecido hoje, foi uma instituição financeira brasileira com sede na região da Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. Recebeu aprovação do Banco Central do Brasil para atuar como instituição financeira a partir de 1990, dando origem ao Banco Máxima. Antes disso, em 1974, foi fundada a Máxima Corretora de Títulos e Valores Mobiliários.

Quem é Daniel Vorcaro

Daniel Vorcaro, de 42 anos, ganhou projeção no mercado financeiro após assumir o antigo Banco Máxima e comandar a transformação da instituição no Banco Master. O empresário também ficou conhecido por investimentos fora do setor bancário e por um patrimônio que incluía jatos particulares.

Vorcaro entrou na mira da Polícia Federal na Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Ele foi preso pela primeira vez em novembro de 2025 no Aeroporto Internacional de Guarulhos, quando tentava embarcar para o exterior. Foi solto dias depois sob medidas cautelares, mas voltou a ser preso em 4 de março deste ano.

A nova etapa da investigação apura suspeitas de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos. A defesa do empresário nega irregularidades.

Nesta quinta-feira (15), Vorcaro depôs por videoconferência à Polícia Federal. A oitiva tem como objetivo esclarecer a compra e venda do Master pelo Banco de Brasília (BRB).

De acordo com as investigações, houve fraude de R$ 12 bilhões e pagamento de propina a Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB preso desde abril.





