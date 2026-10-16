LulaOficial/Youtube;Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) lideram pesquisa eleitoral

De acordo com a Pesquisa do PoderData, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) estão empatados tecnicamente na disputa à presidência do Brasil. O levantamento foi divulgado nesta sexta-feira (16).

Os números mostram que os dois candidatos estão com 47% das intenções de voto. Além disso, outros 4% afirmaram que vão votar nulo ou em branco e mais 2% afirmaram ainda não saber em quem votar.

Considerando a margem de erro, Lula e Flávio estão matematicamente empatados na disputa. Em cenário de votos válidos, que desconsidera brancos, nulos e indecisos, cada candidato tem 50% dos votos cada.

O levantamento da PoderData foi realizado entre os dias 13 e 15 de outubro. Foram ouvidos exatamente 3 mil eleitores, em 644 municípios, de todas as regiões do país. A margem de erro da pesquisa é de 1,8 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04258/2026.



