Reprodução/Motiva Minas_SP Transformador será transportado até a Bahia, passando pela BR 381, em Minas Gerais

A Rodovia Fernão Dias (BR-381) , no Sul de Minas, deve registrar lentidões temporárias neste fim de semana, por conta do transporte de um transformador de 521,1 toneladas. A passagem da carga especial entre Camanducaia (MG) e Perdões (MG), com destino ao município de Barra (BA), vai exigir operação planejada e acompanhamento, segundo comunicado da concessionária Motiva Minas_SP.

A operação integra a Autorização Especial de Trânsito (AET), emitida pelo DNIT, e conta com autorização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e acompanhamento da concessionária.

A operação teve iniciou em Atibaia (SP) e seguirá pela Fernão Dias, no sentido Belo Horizonte, a partir deste sábado (17). De acordo com o cronograma da concessionária, a carga entrará na rodovia pelo km 911, em Camanducaia (MG), percorrendo o trecho mineiro até o km 680, em Perdões (MG). Na sequência, segue para a Bahia, no município de Barra.

Carga especial

O conjunto transportador que leva a carga tem 98,08 metros de comprimento, 5,50 metros de altura, 6,16 metros de largura e 521,1 toneladas de peso bruto total. Para efeito de comparação, o veículo ocupa praticamente 100 metros de rodovia, o equivalente a cerca de 20 carros de passeio estacionados em fila, e tem peso semelhante ao de mais de 340 automóveis populares.

Por conta das dimensões, serão necessárias interdições temporárias e ações de controle operacional de tráfego em locais específicos da rodovia para garantir a segurança dos motoristas e o deslocamento da carga.





A concessionária informa que prestará suporte integral durante toda a movimentação, com monitoramento das condições de tráfego, acompanhamento operacional do deslocamento, coordenação de bloqueios e liberações de pista, apoio às manobras especiais previstas e interface permanente com equipes operacionais e órgãos fiscalizadores.

A Motiva Minas_SP ainda orienta os motoristas a ficarem atentos à sinalização implantada ao longo do trajeto, respeitarem os limites de velocidade e acompanharem as condições de tráfego pelos seus canais oficiais.

Em caso de novas condições climáticas adversas, a programação poderá sofrer alterações.