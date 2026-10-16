Paulo Pinto/Agência Brasil Chuva no centro de São Paulo

Uma massa de ar frio vinda da Argentina, impulsionada pela formação de um ciclone extratropical a leste da costa da Região Sul entre sexta-feira (16) e sábado (17), avançará com trajetória continental pelo interior da América do Sul.

A análise da MetSul Meteorologia, indica que o fenômeno provocará queda de temperatura em vários estados do Centro-Sul durante o início da segunda quinzena de outubro. No Rio Grande do Sul, o ar frio começa a ingressar na noite de sexta-feira (16), trazendo marcas entre 10 ºC e 12 ºC na Serra e nos Aparados, e de 11 ºC a 13 ºC no Sul gaúcho e na Campanha.

Durante o sábado (17) e o domingo (18), a presença de nebulosidade, chuva e garoa em parte do território gaúcho limitará o aquecimento diurno, mantendo as máximas baixas e mínimas inferiores a 10 ºC em algumas regiões. Embora os impactos mais significativos ocorram no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, a massa de ar frio continental também se estenderá até Mato Grosso do Sul, partes de Mato Grosso, sul de Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro, apresentando efeitos mais moderados no Sudeste e Centro-Oeste.

As menores temperaturas do período são esperadas entre a segunda-feira (19) e a terça-feira (20), quando o tempo limpo e o céu aberto deixarem as madrugadas ainda mais frias. Mínimas inferiores a 5 ºC deverão ser anotadas na Campanha, na fronteira com o Uruguai, na Serra do Sudeste, na região de Soledade, na Serra Gaúcha, nos Aparados, no Planalto Sul Catarinense e no Planalto de Palmas, no Paraná.

Não se descartam marcas negativas em baixadas do Planalto Sul Catarinense na madrugada de segunda-feira, com chance menor em São José dos Ausentes (RS), enquanto Porto Alegre terá mínimas entre 11 ºC e 12 ºC, a grande Porto Alegre ficará abaixo de 10 ºC e a cidade de São Paulo registrará de 13 ºC a 14 ºC.

Por ocorrer em meados da primavera, a massa de ar não trará frio rigoroso de inverno, manifestando-se principalmente em noites frias e tardes amenas. A MetSul descarta a possibilidade de geada generalizada, mas alerta para uma alta probabilidade de geada tardia de forma isolada nas áreas de maior altitude. O fenômeno deve se concentrar em pontos da Serra do Sudeste, no Nordeste gaúcho, no Planalto Sul Catarinense e no Planalto de Palmas.