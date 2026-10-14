Reprodução/redes sociais Vídeos mostram impacto da chuva forte em SP

As fortes chuvas e alagamentos que atingiram a cidade de São Paulo na tarde desta quarta-feira (14) fez a Prefeitura de São Paulo suspender o rodízio de veículos na tarde desta quarta-feira (14), no período das 17h às 20h. O acúmulo de água chegou a invadir uma estação de metrô e deixou carros submersos no túnel do Anhangabaú.

A suspensão não abrange os veículos fretados (ZMRF), o rodízio de caminhões e na Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) além das faixas exclusivas de ônibus, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

CGE e Defesa Civil emitiram alertas

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, emitiu um alerta sobre alagamentos por volta das 15h45 desta quarta-feira (14). A Defesa Civil também emitiu dois alertas de fortes chuvas, raios e ventania em diversas regiões da capital paulista.

De acordo com o CGE, o fenômeno do cavado meteorológico (que é combinação do calor e entrada da brisa marítima) estimula a formação de chuva com até forte intensidade dentro da cidade de São Paulo.

Imagens do radar meteorológico do CGE conseguiram monitorar as fortes chuvas com potencial de granizo nos bairros de Pirituba, Jaraguá, ambos zona Norte e na Lapa e Pinheiros, na zona Oeste. Na ocasião da chuva, além de queda de granizo, pode ocorrer rajadas de vento e alagamentos intransitáveis.

Pontos de alagamentos

O órgão registrou pontos de alagamento espalhados por diversas regiões da capital paulista. Três trechos na região central estão bloqueados: a Praça 14 Bis, na Rua Manoel Dutra (sentido bairro/centro); a Praça José Luiz de Mello Malheiro (ambos os sentidos); e a Rua Glicério (ambos os sentidos).

Na zona sul, também ficaram sem condições de tráfego a Avenida Santo Amaro, no cruzamento com a Avenida Roque Petroni Júnior (ambos os sentidos), e a Avenida Doutor Ricardo Jafet, na altura da Rua Vergueiro, na Vila Mariana.

Na Marginal Tietê, a chuva causou alagamento na pista central, na altura da Ponte das Bandeiras (sentido Castelo Branco/Ayrton Senna), mas, continua transitável.

Já na zona sul, o trânsito ficou travado na Avenida Santo Amaro, no cruzamento com a Avenida Roque Petroni Júnior (ambos os sentidos); na Av. Dr. Ricardo Jafet, no cruzamento com a Rua Vergueiro, na Vila Mariana; na Avenida Ibirapuera, na altura da Av. dos Aratãs, em ambos os sentidos, é possível trafegar com atenção.

Como fazer para evitar os alagamentos?



O CGE, orienta a população sobre algumas medidas que amenizam os efeitos dos alagamentos: