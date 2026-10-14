Reprodução/Instagram William Chapman aparece sentado na grama ao lado de Altai, tigre siberiano de 190 kg, antes do ataque no Yorkshire Wildlife Park

William Chapman, ex-ator mirim de 23 anos morto por um tigre no último sábado (10), sofria de doença mental grave e tomava remédios fortes, segundo a família.

Em comunicado divulgado nesta terça-feira (13), os parentes disseram estar "completamente devastados" enquanto esperam respostas das autoridades.

A família está completamente devastada com a perda e está lutando para assimilar o que aconteceu. William sofria de uma doença mental grave havia vários anos e, por isso, tomava medicação forte. A família espera que as autoridades competentes façam todo o possível para descobrir por que nosso filho incrível fez o que fez. comunicado da família de William Chapman.





















William foi lembrado pela família como "um jovem brilhante, afetuoso e cativante, muito amado pela família e que retribuía esse amor".

O que se sabe sobre o ataque

Testemunhas relataram que ele foi visto "andando de um lado para o outro com seus fones de ouvido" e "dançando alegremente", pouco antes de tentar tirar uma foto com o tigre.

Assim que William pulou no recinto, o animal de 190 quilos, chamado Altai, o arrastou para uma área próxima e o matou.

Em razão do ataque, o zoológico Yorkshire Wildlife Park, no Reino Unido, anunciou que ficará fechado pelo resto da semana.



