Pedro Boaventura/iG Julio Mesquita, romeiro de Piracicaba (SP), na chegada ao Santuário de Aparecida

A fé em Nossa Senhora Aparecida levou Júlio Mesquita, romeiro de Piracicaba, no interior de São Paulo, a caminhar cerca de 300 quilômetros, durante 15 dias, até o Santuário Nacional de Aparecida, carregando uma cruz de aproximadamente 10 metros. A caminhada começou em 28 de setembro e terminou nesta segunda-feira, feriado de 12 de outubro, dia dedicado à padroeira do Brasil. Esta foi a quinta vez que ele carregou a cruz em uma demonstração de devoção religiosa.

Mesquita contou ao iG que a história começou em 2018, quando ele foi convidado por amigos, também romeiros, para participar de uma peregrinação a pé. A experiência despertou nele o desejo de continuar caminhando e aprofundar sua relação com a fé.

Já a primeira cruz foi carregada em 2021. Segundo o romeiro, a ideia surgiu durante a uma das caminhadas, após ouvir o caso de um homem que também transportava uma cruz pesada, mas teria sido agredido na estrada e não conseguiu concluir sua missão de levá-la até um Santuário de Aparecida.

Sensibilizado, ele propôs aos companheiros que eles concluíssem a missão desse homem.

“Nosso legado era especificamente ajudar e concluir a missão dele”, recorda, afirmando que a situação o marcou profundamente e despertou a vontade de confeccionar a própria cruz para realizar as peregrinações.

Antes de chegar a Aparecida, ele já costumava fazer o trajeto de Piracicaba a Bom Jesus de Pirapora, cidade a 130 quilômetros de distância, durante a Semana Santa. A caminhada até o Santuário Nacional, porém, foi a primeira experiência desse tipo em um percurso de 15 dias.

Devoção desde a infância

Embora tenha começado a participar de romarias a pé em 2018, a relação com Nossa Senhora Aparecida vem desde a infância, segundo ele contou à reportagem.

“Eu sou devoto de Nossa Senhora desde pequeno. Minha mãe é devota e, tanto na infância quanto na juventude, eu me apegava muito a Nossa Senhora”, relata.





A caminhada até Aparecida chamou a atenção de pessoas que acompanharam sua história, inclusive nas redes sociais. Para ele, a mobilização em torno da peregrinação representa uma oportunidade de incentivar a reflexão e valorização da fé. Mesquita diz ainda que a sociedade precisa de mensagens que inspirem atitudes melhores e recuperem valores que, segundo ele, vêm perdendo espaço no cotidiano.

“Eu sou só um instrumento dela”, conclui, entre os milhares de romeiros que passaram pelo Santuário de Aparecida neste dia 12 de outubro.