Rovena Rosa/Agência Brasi Trânsito na Via Dutra





Cerca de 577 mil veículos devem atravessar a Rodovia Presidente Dutra entre segunda-feira (12) e terça-feira (13), no retorno do feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida.

Segundo a CCR RioSP, concessionária responsável pela rodovia, a previsão é de 293.976 veículos ao longo desta segunda e mais outros 283.413 na terça-feira. Em nota, a empresa afirmou que o movimento exige atenção redobrada dos motoristas, especialmente em trechos que também recebem peregrinos a pé e de bicicleta por conta do feriado.

Contando desde sexta-feira (9), somando a expectativa dos próximos dois dias, a CCR RioSP estima que aproximadamente 1,45 milhão de veículos registrados no tráfego do feriado pela Via Dutra.

Operação reforça segurança de romeiros

Thiago Leon/Santuário Nacional de Aparecida Romeiros Via Dutra





Em virtude do deslocamento dos romeiros, que circulam a pé ou de bicicleta na rodovia na peregrinação das celebrações do dia de Nossa Senhora Aparecida, foi montada a o peração Romaria Segura 2026. A iniciativa conta com 23 tendas pela estrada, além de outras seis na Rota da Luz.

Nas estruturas instaladas na Dutra, os peregrinos recebem itens de segurança como coletes refletivos, fitas refletivas, além de lanternas para ciclistas e 90 mil garrafas de água.

Na Rota da Luz, os participantes contam com água, frutas, tenda de massagem, apoio operacional, ambulância e orientações de segurança.

Pelo percurso, também foram colocadas 500 placas e faixas de orientação.





Veja as orientações de segurança para viajar



Para os motoristas:

Reduzir a velocidade em locais com presença de peregrinos;

Redobrar a atenção durante todo o trajeto;

Ter cautela nas ultrapassagens;

Ficar atento às entradas e saídas de cidades e postos de serviço;

Evitar parar no acostamento, exceto em situações de emergência

Para os romeiros:



Caminhar no sentido contrário ao tráfego;

Utilizar passarelas sempre que disponíveis;

Usar roupas claras e materiais refletivos;

Manter-se hidratado;

Respeitar a sinalização e as orientações das equipes.

Para os ciclistas: