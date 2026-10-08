Reprodução/Youtube Eduardo Bolsonaro falou sobre pedido de mandado de prisão

O ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL) classificou como “arbitrária, inoportuna e inócua” a ordem de prisão expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, nesta quinta-feira (8). Dos Estados Unidos, o filho de Jair Bolsonaro postou nota na rede social X, dizendo que o magistrado quer tumultuar o país durante a eleição.

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Nesta quinta, Moraes declarou o trânsito em julgado da ação penal, ou seja, o esgotamento dos recursos, e determinou a execução da pena de Eduardo, que foi condenado pela Primeira Turma do STF, em 16 de junho de 2026, a quatro anos e dois meses, em regime inicial semiaberto, por coação no curso do processo envolvendo seu pai.

A condenação está relacionada à atuação dele para pressionar o STF e tentar interferir no processo que envolvia Jair Bolsonaro, que posteriormente também foi condenado, por tentativa de golpe de Estado.

A decisão de Moraes também cancela seus passaportes brasileiros e determina providências para a perda do cargo de escrivão da PF, já anunciada.

Decisão arbitrária

Após a decisão do ministro do STF, Eduardo se posicionou por meio de nota, relacionando a determinação de sua prisão ao período eleitoral.

“Mesmo após o claro recado de basta dado pelas urnas, Alexandre de Moraes mais uma vez tumultua o país com uma decisão arbitrária, inoportuna e inócua, uma vez que os Estados Unidos já deixaram claro que não cumprem decisões delirantes dessa natureza”, disse.

Ainda segundo ele, “o único efeito prático desse ato, tomado deliberadamente no meio do processo eleitoral, é acirrar ainda mais, e sem nenhuma necessidade, os ânimos do país”.





Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o início de 2025 e, em julho desse ano, conseguiu o green card do governo de Donald Trump. Com o documento, ele passou a residir legalmente naquele país.

O cumprimento da prisão depende de retorno ao Brasil ou cooperação internacional, através de pedido de extradição