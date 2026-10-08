Reprodução: Agência Senado/STF Eduardo Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quinta-feira (8) o início do cumprimento da pena de quatro anos e dois meses de prisão à qual o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) foi condenado. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro vive nos Estados Unidos desde o início do ano passado e conseguiu green card do governo do presidente Donald Trump.

Além de ordenar que o mandado de prisão seja expedido, o ministro também pediu o cancelamento dos seus passaportes.

Eduardo Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma do STF, em 16 de junho de 2026, por coação no curso do processo.

A condenação está relacionada à atuação dele para pressionar o STF e tentar interferir no processo que envolvia seu pai, que posteriormente também foi condenado, por tentativa de golpe de Estado.

No mês passado, o colegiado rejeitou embargos de declaração apresentados pela Defensoria Pública da União contra o julgamento.

Execução da pena

Moraes declarou nesta quinta o trânsito em julgado da ação penal, ou seja, o esgotamento dos recursos. Dessa forma, a pena pode começar a ser executada.

Por determinação do ministro do STF, o mandado deverá ser destinado à Polícia Federal e incluído no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP), além da expedição da guia de recolhimento.





* Reportagem em atualização