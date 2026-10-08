Reprodução Prints das ameaças recebidas pelos estudantes da UFF

Estudantes da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói, no Rio de Janeiro, denunciaram ameaças que receberam por rede social de simpatizantes da candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência. As mensagens falam em incendiar a universidade de madrugada e em “bater em petistas”. Diante das denúncias, a reitoria da universidade informou que acionou a Polícia Federal, segundo informações divulgadas pelo O Globo-Niterói.

As ameaças começaram, segundo os estudantes, após as manifestação que levaram centenas às ruas de Niterói, em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), adversário do candidato do PL no segundo turno das eleições presidenciais.

A primeira foi logo depois da apuração, no domingo, no bairro Icaraí. Na terça-feira (6), houve nova manifestação, desta vez no Centro da cidade, e foi quando, segundo os relatos, os ataques de simpatizantes de Flávio Bolsonaro começaram.

A UFF postou comunicado nas redes sociais afirmando que encaminhou à Polícia Federal e a outros órgãos competentes denúncias e conteúdos com ameaças à comunidade acadêmica e ao patrimônio da instituição. Diz ainda que também solicitou reforço da segurança nos campi de Niterói e intensificou as medidas internas de proteção dos estudantes, docentes e funcionários.

A UFF acrescentou na nota que acompanha as investigações e está à disposição para colaborar com as autoridades (leia abaixo, a íntegra).

As ameaças

Entre as ameaças listadas em posts, segundo divulgação de O Globo-Niterói, integrantes de um grupo de WhatsApp intitulado “Juntos por Bolsonaro” ameaçam "incendiar" alunos da universidade.

Uma postagem traz no título "lista incendiar a UFF de madrugada" e segue com nomes de estudantes que teriam participado da manifestação pró-Lula. Uma pessoa do grupo que tenta discordar da postura é pressionada: "E aí, seu otário, você tá ou não tá com o Flávio?".





Mensagens no grupo falam de uma manifestação programada para a quinta-feira, às 19h, para "bater nos petistas de Tel Aviv".

Íntegra da nota oficial da UFF sobre o caso

"A Universidade Federal Fluminense (UFF) informa que, após receber denúncias em canais institucionais e tomar conhecimento de conteúdos compartilhados em aplicativos de mensagens e redes sociais contendo ameaças à integridade da comunidade acadêmica e ao patrimônio da instituição, encaminhou, imediatamente, todo o material à Polícia Federal e aos demais órgãos competentes, para a devida apuração dos fatos e adoção das medidas cabíveis.

Paralelamente, a UFF estabeleceu contato com o gabinete do secretário de Gestão Integrada de Niterói para solicitar o reforço da segurança nos campi da universidade. Internamente, a Superintendência de Operações e Manutenção (SOMA) também foi acionada para intensificar as medidas de segurança no âmbito da instituição. A UFF acompanha a apuração em articulação com os órgãos responsáveis e permanece à disposição para colaborar integralmente com as investigações.

Seguimos atentos à situação, pautando nossa atuação pela agilidade e responsabilidade, para garantir a segurança de toda a comunidade universitária, a preservação da vida e a proteção do patrimônio público."