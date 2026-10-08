Reprodução/ Ricardo Stuckert/PR Flávio Bolsonaro e Lula

O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, afirmou nesta quinta-feira (8) que pretende conceder reajustes de aposentadorias acima da inflação caso seja eleito, apesar de defender um ajuste nas contas públicas. Na redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que seu adversário no segundo turno das eleições está mentindo.

Leia também: Lula e Flávio divergem sobre fim da escala 6x1 no 2º turno

Isso porque, a promessa de reajustar as aposentadorias acima da inflação se choca com o ajuste fiscal defendido pelo candidato em sua campanha. Flávio fala em economia de 1,5% do PIB, algo de cerca de R$ 200 bilhões. As despesas com Previdência representam metade dos gastos do governo federal.

Apesar de prometer garantir aumentos nas aposentadorias acima da inflação caso seja eleito presidente, Flávio Bolsonaro não apresentou cálculos sobre o custo dos reajustes prometidos nem apontou quais medidas poderiam compensar o aumento das despesas previdenciárias.

Atualmente, as aposentadorias equivalentes ao salário mínimo têm reajustes acima da inflação, conforme a política de valorização do piso nacional. Já os benefícios superiores ao mínimo são corrigidos anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), sem previsão de ganho real automático. Flávio não detalhou se e como pretende estender os aumentos acima da inflação a todos os aposentados.

O salário mínimo também está atrelado ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), ao abono salarial e ao seguro-desemprego, por exemplo. Durante o governo de Jair Bolsonaro, o salário era reajustado seguindo a inflação.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de desvincular benefícios previdenciários e assistenciais do salário mínimo, o candidato do PL disse que não faria economias à custa dos aposentados.

Das pessoas mais carentes desse Brasil. Aposentado, fique tranquilo Flávio Bolsonaro

Ao justificar a promessa, Flávio citou as dificuldades financeiras dos avós, ambos aposentados, e afirmou, sem detalhar como, que pretende buscar recursos no combate à corrupção e ao desperdício de dinheiro público.

Minha avó é professora aposentada do estado. Eu sei a dificuldade que ela tem de fazer compra no final do mês. Meus irmãos têm que ajudar a minha avó e meu avô de vez em quando, porque os dois são aposentados. O Brasil é riquíssimo e tem muito de onde tirar Flávio Bolsonaro





A Previdência está entre os principais componentes do orçamento federal. Para 2027, a previsão é destinar R$ 1,2 trilhão ao pagamento de benefícios previdenciários. Como reajustes reais aumentam permanentemente o valor das despesas, a medida pode ampliar a pressão sobre as contas públicas e limitar recursos disponíveis para outras áreas.

Lula desmente Flávio

Em publicação nas redes sociais, o presidente Lula rebateu a promessa de ajuste fiscal do adversário e afirmou que a economia anunciada pela campanha de Flávio Bolsonaro poderia comprometer programas sociais e a política de valorização do salário mínimo.

Quando eles falam em cortar R$ 200 bilhões, você sabe no que vão cortar? Vão cortar no Pé-de-Meia, no programa popular, no Minha Casa, Minha Vida, no Vale do Povo. Não vão dar aumento do salário mínimo para os trabalhadores acima da inflação e não vão dar o aumento do salário mínimo para os aposentados Presidente Lula





Lula acusou setores de defenderem cortes nas despesas públicas que, segundo ele, recaem sobre a população mais pobre, e não sobre os mais ricos.

Toda vez que alguém da elite fala que vai cortar, ele corta do povo, corta do sangue do povo e não corta do rico. Nós fizemos o contrário e por isso nós vamos manter e aprimorar todas as nossas políticas sociais Presidente Lula

O segundo turno das eleições 2026 ocorrem no dia 25 de outubro.



