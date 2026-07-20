Reprodução / Redes Sociais Eduardo Bolsonaro recebe green card do governo Trump

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) recebeu o green card, documento que garante residência permanente nos Estados Unidos. A autorização foi concedida pelo governo de Donald Trump e permite que ele viva, trabalhe e estude no país por tempo indeterminado.

Segundo pessoas próximas ao ex-parlamentar, o pedido de residência permanente havia sido protocolado há mais de um ano e foi aprovado neste mês. Para obter o benefício, o solicitante precisa comprovar que atende aos critérios estabelecidos pela legislação migratória norte-americana.

Essa modalidade é prevista na legislação migratória dos Estados Unidos e é voltada a estrangeiros que demonstram reconhecimento nacional ou internacional em áreas como ciência, educação, negócios, esportes ou artes, ou que tenham alcançado destaque excepcional em sua área de atuação.

"Habilidades extraordinárias"

A informação também foi comentada pelo jornalista e influenciador Paulo Figueiredo, aliado de Eduardo Bolsonaro, em uma publicação na rede social X. Ao parabenizar o ex-deputado pela obtenção do documento, ele afirmou que Eduardo recebeu a residência permanente na categoria destinada a pessoas com "habilidades extraordinárias".

"Você merece! Aqui, na Terra dos Livres, você está protegido. Seguiremos juntos lutando para que o Brasil não tenha mais exilados e para que a nosso povo também se livre do jugo deste regime. Aproveito para registrar públicamente o agradecimento ao presidente @realDonaldTrump e a todos da sua administração que tornaram isso uma possibilidade. Que venham mais novidades boas!", concluiu Paulo Figueiredo na postagem.

Condenado por coação

A concessão ocorre cerca de um mês após Eduardo ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a quatro anos e dois meses de prisão pelo crime de coação no curso do processo.

Segundo a decisão, ficou comprovado que o ex-deputado atuou para tentar interferir no julgamento da ação penal envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ainda de acordo com a denúncia, ele buscou apoio de integrantes do governo norte-americano para a adoção de sanções contra ministros do STF e outras autoridades brasileiras, alegando perseguição política ao pai.

Desde que deixou o Brasil, no início de 2025, Eduardo Bolsonaro a firma que é alvo de perseguição política e tem defendido sua permanência nos Estados Unidos.

Paola Orte / Agência Brasil Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o início de 2025





Com a obtenção do green card, ele passa a ter autorização para permanecer no país de forma permanente, conforme as regras da legislação migratória norte-americana.

O que é o green card e como ele pode ser obtido

O green card é o documento que concede a um cidadão estrangeiro o direito de residir permanentemente nos Estados Unidos. Com ele, o titular pode morar, trabalhar e estudar no país por tempo indeterminado, além de entrar e sair do território norte-americano seguindo as regras da imigração.

Embora ofereça direitos semelhantes aos de um cidadão americano, o documento não garante todos os benefícios da cidadania, como o direito de votar nas eleições federais. Em muitos casos, o green card também representa um passo para quem pretende solicitar a cidadania dos EUA no futuro.

Existem diferentes formas de obter a residência permanente.

As principais são por meio de vínculos familiares com cidadãos ou residentes permanentes, oferta de trabalho patrocinada por um empregador, investimentos no país, reconhecimento da condição de refugiado ou asilado e enquadramento em programas especiais previstos pela legislação americana.

Em todos os casos, o governo dos Estados Unidos analisa se o candidato preenche os requisitos legais da categoria escolhida, incluindo critérios de elegibilidade, documentação, antecedentes e, quando necessário, comprovação de vínculo familiar, profissional ou financeiro.











