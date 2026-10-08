Reprodução / Redes Sociais Nikolas Ferreira (PL)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ironizou, nesta quarta-feira (7), a nova estratégia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ampliar sua presença nas redes sociais durante a campanha do segundo turno da eleição presidencial.

A reação ocorreu depois de Lula publicar uma série de vídeos gravados no formato selfie e convocar apoiadores a se mobilizarem para tentar reverter o resultado do primeiro turno. Em uma das gravações, o presidente pediu que os eleitores saíssem às ruas e conversassem com outras pessoas sobre a disputa.

Nikolas respondeu ao conteúdo com críticas e provocações ao presidente. “Ué, nós já estamos na rua há muito tempo, meu filho. Quem se esconde em casa e nunca saía de casa é você”, afirmou.

Nikolas critica fala de Lula

Em outro trecho, o deputado questionou a orientação dada pelo presidente para que apoiadores conversassem com os eleitores.

“Conversar ou mentir para as pessoas? Porque isso aí você sabe fazer bem, né?”, ironizou Nikolas.

O deputado também reagiu à declaração de Lula de que seria necessário vencer a eleição para impedir que o “retrocesso” voltasse ao país.

“Aí eu concordei com você. Aí você falou. Vamos pra rua. E vamos de verde e amarelo. E vamos votar. Vamos lá, gente. Tá na hora. Depois de 18 anos no PT, realmente. Tá na hora. Tá na hora de você ir embora”, disse Nikolas.

Lula amplia presença nas redes sociais

A movimentação de Lula ocorreu após críticas dentro da própria campanha petista sobre a atuação nas redes sociais durante o primeiro turno.

A deputada federal eleita Ana Elisa (PT-MG) foi uma das integrantes da esquerda que defendeu maior empenho digital para impulsionar a candidatura do presidente. Ela participou, em Brasília, de uma reunião voltada à comunicação da campanha.

No mesmo dia, Lula publicou nove vídeos em suas redes sociais, todos gravados no formato selfie. A estratégia busca aproximar o presidente dos eleitores e aumentar o alcance de suas mensagens na internet.

Em uma das gravações, Lula convocou os apoiadores a deixarem de lado a postura passiva e participarem da campanha nas ruas.

Disputa pelo segundo turno

A estratégia digital ganhou força após o resultado do primeiro turno, realizado em 4 de outubro. Flávio Bolsonaro (PL) terminou na liderança, com 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula (PT) ficou em segundo, com 45,16%. Os dois avançaram para o segundo turno da eleição presidencial no dia 25 de outubro.

Com a disputa mais acirrada, as campanhas passaram a intensificar a atuação nas redes sociais para conquistar eleitores e ampliar a mobilização para o segundo turno.

O confronto também aumentou a troca de provocações entre integrantes do PT e do PL. Nikolas é um dos principais nomes da oposição nas redes sociais e tem utilizado vídeos para criticar Lula e defender a candidatura de Flávio Bolsonaro.