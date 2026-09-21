Foto: Marcoa Oliveira/Agência Senado O ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL)

O Ministério da Justiça e Segurança Pública oficializou nesta segunda-feira (21) a demissão de Eduardo Bolsonaro do cargo de escrivão da Polícia Federal (PF). A decisão foi assinada pelo ministro Wellington César Lima e Silva na sexta-feira (18) e publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (21).

Segundo informações do g1, a demissão ocorreu por uma infração disciplinar de abandono de cargo. O processo apontou que o ex-deputado deixou de comparecer ao serviço sem justificativa por período superior a 30 dias consecutivos.

Eduardo Bolsonaro é servidor da Polícia Federal desde 2010. Ele estava afastado das funções na corporação enquanto exercia o mandato de deputado federal por São Paulo.

Abandono de cargo

A demissão é resultado de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado para apurar a ausência de Eduardo Bolsonaro do cargo de escrivão.

Conforme o processo, houve faltas injustificadas por mais de 30 dias consecutivos, situação enquadrada como abandono de cargo.

A Polícia Federal concluiu o procedimento e decidiu pela demissão. A decisão precisava ser formalizada pelo Ministério da Justiça, o que ocorreu com a assinatura do ministro Wellington Lima e Silva.

Eduardo Bolsonaro perdeu o mandato antes da demissão

A situação funcional do ex-deputado mudou depois que ele deixou de exercer o mandato na Câmara dos Deputados.

Eduardo estava afastado da PF para cumprir suas atividades como parlamentar. No entanto, teve o mandato cassado em dezembro de 2025 por excesso de faltas às sessões deliberativas da Câmara.

A perda do mandato ocorreu com base na regra constitucional que determina a perda do cargo de deputado ou senador quando o parlamentar falta a mais de um terço das sessões deliberativas ordinárias da Casa durante o ano.

Com o fim do mandato, Eduardo deveria retornar às atividades na Polícia Federal.

Entretanto, ele permanece nos Estados Unidos, onde vive desde 2025. O ex-deputado afirma que deixou o Brasil por considerar que sofre perseguição política e jurídica.

Eduardo Bolsonaro foi condenado pelo STF

A demissão da Polícia Federal ocorre poucos dias depois de a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitar, por unanimidade, um recurso apresentado pela defesa de Eduardo Bolsonaro contra sua condenação.

O julgamento terminou na sexta-feira (18). Os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin votaram pela manutenção da condenação.

Eduardo foi condenado em junho deste ano a quatro anos e dois meses de prisão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de coação no curso do processo.

Segundo o entendimento da Corte, o ex-deputado atuou nos Estados Unidos para pressionar autoridades e buscar medidas contra o Brasil com o objetivo de interferir no processo relacionado à trama golpista envolvendo seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A Primeira Turma considerou que as ações atribuídas a Eduardo incluíram articulações relacionadas às medidas adotadas pelo governo dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras e à imposição de tarifas sobre produtos do país.

A decisão que manteve a condenação foi tomada por unanimidade.

Qual é a situação de Eduardo Bolsonaro agora?

Com a decisão do Ministério da Justiça, Eduardo Bolsonaro deixa oficialmente o quadro de servidores da Polícia Federal.

Além da perda do cargo público e do mandato parlamentar, o ex-deputado enfrenta a condenação criminal mantida pela Primeira Turma do STF.

A decisão do Supremo prevê pena de quatro anos e dois meses de prisão, além de multa. O processo também tem efeitos eleitorais decorrentes da condenação, conforme as regras aplicáveis ao caso.

Eduardo permanece nos Estados Unidos e, até o momento, a situação relacionada ao cumprimento da pena depende dos próximos atos judiciais.





Entenda a sequência dos acontecimentos