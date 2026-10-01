Divulgação/Prefeitura de SP Uma unidade do Ecoponto na capital paulista

Jogar aquele armário velho na rua pode custar caro em São Paulo — precisamente R$ 25 mil. Além de degradar o meio ambiente ao sujar esquinas, rios e córregos, o descarte irregular é crime ambiental. A saída sustentável está nos Ecopontos, que são locais apropriados para descarte de resíduos sólidos.

Saiba agora que tipos de materiais podem ser descartados e os endereços destas unidades.

O que é o Ecoponto?

O Ecoponto é um serviço gratuito da Prefeitura de São Paulo voltado para a entrega voluntária de resíduos. Além de incentivar o descarte correto, a iniciativa ajuda a reduzir a poluição na capital.

Segundo dados da administração municipal, o volume recolhido cresceu significativamente: em 2024, as unidades receberam mais de 315 mil toneladas de resíduos, marca que saltou para mais de 360 mil toneladas em 2025.





O que pode ser descartado nos Ecopontos?

Entulho de construção civil: resíduos de pequenas reformas (tijolos, concreto, cal, etc.).

Materiais volumosos: móveis velhos (sofás, colchões, armários), restos de madeira e podas de árvores domiciliares. (Nota: os móveis não são aceitos inteiros — é necessário desmontá-los ou quebrá-los antes da entrega).

Materiais recicláveis: papel, papelão, plásticos, vidros e metais.

Gesso: aceito em unidades específicas.

O que acontece se eu descartar em local inapropriado?

A pessoa que for pega em flagrante descartando materiais em vias públicas está sujeita a pena de prisão que pode variar de 1 a 5 anos — dependendo se o ato for doloso (quando há intenção) ou culposo (quando não há intenção) —, além de multa de R$ 25 mil.

Limites de quantidade por descarte



Para evitar a sobrecarga das unidades — que têm capacidade total de até 150 m³ de armazenamento —, a Prefeitura estabelece um limite diário por munícipe:

Até 1 m³ de resíduos por dia (o equivalente a cerca de 20 sacos de lixo de 50 litros ou à caçamba de uma caminhonete pequena).

Confira aqui os endereços dos 130 Ecopontos espalhados na capital

Horário de funcionamento



Segunda a sábado: das 6h às 22h; Domingos e feriados: das 6h às 18h.

Mais informações: Ligue no 156, atendimento telefônico 24h para solicitações, reclamações e dúvidas da Prefeitura de São Paulo.