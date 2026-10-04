O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) dividem vitórias nas primeiras localidades com votação encerrada no exterior neste domingo (4) de primeiro turn o das eleições 2026. Lula venceu na Nova Zelândia e na China, enquanto Flávio teve vantagem no Japão. Na Europa, a parcial também regsitra resultados da Estônia, Finlândia, Chipre e Grécia.
Mais de 916 mil brasileiros estão aptos a votar fora do país, em seções instaladas em 186 cidades de 134 países. Segundo o cadastro divulgado pelo TSE em setembro, são 918.876 eleitores habilitados. Quem tem domicílio eleitoral no exterior participa exclusivamente da escolha de presidente e vice-presidente da República.
Os Estados Unidos concentram o maior contingente, com cerca de 265 mil eleitores brasileiros. Na sequência aparecem Portugal, com aproximadamente 135 mil, e Japão, com 88 mil.
Essas contagens antecedem a divulgação oficial da totalização pelo Tribunal Superior Eleitoral ( TSE), que está prevsita para começar às 17h de Brasília. A contabilização é feita por meio do registro dos Boletins de Urnas impressos e exibidos nas sessões eleitorais após o fim da votação.
Como a votação fora do Brasil segue os horários locais, seções de países com fusos adiantados encerram os trabalhos enquanto brasileiros em outras regiões ainda estão votando.
No Japão, o levantamento informa 25.109 votos para Flávio e 5.567 para Lula. Na China nas seções de Pequim, Xangai e Cantão, o petista recebeu 268 votos, contra 98 do adversário.
|Localidade
|Lula (PT)
|Flávio Bolsonaro (PL)
|Japão
|5.567
|25.109
|Nova Zelândia
|234
|64
|China continental: Pequim, Xangai e Cantão
|268
|98
|Coreia do Sul
|123
|72
|Malásia
|44
|27
|Singapura
|190
|92
|Hong Kong
|99
|105
|Taiwan
|77
|107
|Filipinas: Manila
|26
|33
|Tailândia: Bangkok
|40
|51
|Arábia Saudita
|52
|22
|Qatar
|147
|173
|Emirados Árabes Unidos
|512
|659
|Israel
|92
|523
|Palestina: Ramala
|1.078
|46
|Estônia
|142
|19
|Finlândia
|475
|155
|Chipre
|24
|20
|Grécia: Atenas
|196
|230
Resultado parcial da votação dos brasileiros no exterior
Na Europa, o horário regular terminou ao meio-dia de Brasília em países como Alemanha, França e Itália, e às 13h em Portugal, Reino Unido e Irlanda.
Nas Américas, a votação continua durante a tarde brasileira. Nas cidades de Nova York, Boston, Miami e Washington, o encerramento regular corresponde às 18h de Brasília. Em Los Angeles e São Francisco, às 21h. No Canadá, Toronto, Ottawa e Montreal seguem a referência das 18h, enquanto Vancouver encerra às 21h.