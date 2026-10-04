Redes sociais Boletim de urna no exterior é exibido após votação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) dividem vitórias nas primeiras localidades com votação encerrada no exterior neste domingo (4) de primeiro turn o das eleições 2026. Lula venceu na Nova Zelândia e na China, enquanto Flávio teve vantagem no Japão. Na Europa, a parcial também regsitra resultados da Estônia, Finlândia, Chipre e Grécia.

Mais de 916 mil brasileiros estão aptos a votar fora do país, em seções instaladas em 186 cidades de 134 países. Segundo o cadastro divulgado pelo TSE em setembro, são 918.876 eleitores habilitados. Quem tem domicílio eleitoral no exterior participa exclusivamente da escolha de presidente e vice-presidente da República.

Os Estados Unidos concentram o maior contingente, com cerca de 265 mil eleitores brasileiros. Na sequência aparecem Portugal, com aproximadamente 135 mil, e Japão, com 88 mil.

Essas contagens antecedem a divulgação oficial da totalização pelo Tribunal Superior Eleitoral ( TSE), que está prevsita para começar às 17h de Brasília. A contabilização é feita por meio do registro dos Boletins de Urnas impressos e exibidos nas sessões eleitorais após o fim da votação.

Como a votação fora do Brasil segue os horários locais, seções de países com fusos adiantados encerram os trabalhos enquanto brasileiros em outras regiões ainda estão votando.

No Japão, o levantamento informa 25.109 votos para Flávio e 5.567 para Lula. Na China nas seções de Pequim, Xangai e Cantão, o petista recebeu 268 votos, contra 98 do adversário.

Localidade Lula (PT) Flávio Bolsonaro (PL) Japão 5.567 25.109 Nova Zelândia 234 64 China continental: Pequim, Xangai e Cantão 268 98 Coreia do Sul 123 72 Malásia 44 27 Singapura 190 92 Hong Kong 99 105 Taiwan 77 107 Filipinas: Manila 26 33 Tailândia: Bangkok 40 51 Arábia Saudita 52 22 Qatar 147 173 Emirados Árabes Unidos 512 659 Israel 92 523 Palestina: Ramala 1.078 46 Estônia 142 19 Finlândia 475 155 Chipre 24 20 Grécia: Atenas 196 230

Resultado parcial da votação dos brasileiros no exterior

Na Europa, o horário regular terminou ao meio-dia de Brasília em países como Alemanha, França e Itália, e às 13h em Portugal, Reino Unido e Irlanda.

Nas Américas, a votação continua durante a tarde brasileira. Nas cidades de Nova York, Boston, Miami e Washington, o encerramento regular corresponde às 18h de Brasília. Em Los Angeles e São Francisco, às 21h. No Canadá, Toronto, Ottawa e Montreal seguem a referência das 18h, enquanto Vancouver encerra às 21h.