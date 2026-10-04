Boletim de urna no exterior é exibido após votação
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Boletim de urna no exterior é exibido após votação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador  Flávio Bolsonaro (PL) dividem vitórias nas primeiras localidades com votação encerrada no exterior neste domingo (4) de primeiro turn o das eleições 2026. Lula venceu na Nova Zelândia e na China, enquanto Flávio teve vantagem no Japão. Na Europa, a parcial também regsitra resultados da Estônia, Finlândia, Chipre e Grécia.

Mais de 916 mil brasileiros estão aptos a votar fora do país, em seções instaladas em 186 cidades de 134 países. Segundo o cadastro divulgado pelo TSE em setembro, são 918.876 eleitores habilitados. Quem tem domicílio eleitoral no exterior participa exclusivamente da escolha de presidente e vice-presidente da República.

Os Estados Unidos concentram o maior contingente, com cerca de 265 mil eleitores brasileiros. Na sequência aparecem Portugal, com aproximadamente 135 mil, e Japão, com 88 mil.

Essas contagens antecedem a divulgação oficial da totalização pelo Tribunal Superior Eleitoral ( TSE), que está prevsita para começar às 17h de Brasília. A contabilização é feita por meio do registro dos Boletins de Urnas impressos e exibidos nas sessões eleitorais após o fim da votação.

Como a votação fora do Brasil segue os horários locais, seções de países com fusos adiantados encerram os trabalhos enquanto brasileiros em outras regiões ainda estão votando.

No Japão, o levantamento informa 25.109 votos para Flávio e 5.567 para Lula. Na China nas seções de Pequim, Xangai e Cantão, o petista recebeu 268 votos, contra 98 do adversário.

LocalidadeLula (PT)Flávio Bolsonaro (PL)
Japão5.56725.109
Nova Zelândia23464
China continental: Pequim, Xangai e Cantão26898
Coreia do Sul12372
Malásia4427
Singapura19092
Hong Kong99105
Taiwan77107
Filipinas: Manila2633
Tailândia: Bangkok4051
Arábia Saudita5222
Qatar147173
Emirados Árabes Unidos512659
Israel92523
Palestina: Ramala1.07846
Estônia14219
Finlândia475155
Chipre2420
Grécia: Atenas196230

Resultado parcial da votação dos brasileiros no exterior

Na Europa, o horário regular terminou ao meio-dia de Brasília em países como Alemanha, França e Itália, e às 13h em Portugal,  Reino Unido e Irlanda. 

Nas Américas, a votação continua durante a tarde brasileira. Nas cidades de Nova York, Boston, Miami e Washington, o encerramento regular corresponde às 18h de Brasília. Em Los Angeles e São Francisco, às 21h. No Canadá, Toronto, Ottawa e Montreal seguem a referência das 18h, enquanto Vancouver encerra às 21h.

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