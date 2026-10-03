Urna eletrônica: TSE faz teste final de sistemas e emite zerézima
Tânia Rêgo/Agência Brasil
Urna eletrônica: TSE faz teste final de sistemas e emite zerézima



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) fez neste sábado (3), véspera do primeiro turno das Eleições 2026, um teste que confirmou a integridade e autenticidade dos sistemas eleitorais.

Durante cerimônia na sede da corte em Brasília, foi também emitida a chamada Zerézima, procedimento que garante a transparência e a segurança dos processos de votação ao comprovar que não há votos registrados para nenhum candidato antes do início da votação.

Essas verificações dos sistemas que serão usados para receber e totalizar os votos em todo o país têm como objetivo confirmar que os programas em uso são os mesmos que foram assinados digitalmente e lacrados pela Justiça Eleitoral.

Procedimentos semelhantes são feitos em seções eleitorais antes da abertura da votação, quando é emitido um relatório que atesta que a urna eletrônica está apta a receber votos e não possui nenhum registro anterior.

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