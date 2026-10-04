Divulgação/ Vatican News O pronunciamento do pontífice ocorreu no Vaticano durante a Oração do Angelus

O papa Leão XIV publicou neste domingo (04), em português, uma mensagem em homenagem a São Francisco de Assis na qual chamou o santo de “operário” e fez um apelo pela paz e pela “concórdia entre os povos”.

Papa recorda São Francisco de Assis

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A declaração foi feita durante o Angelus deste domingo, na Praça de São Pedro, no Vaticano. Leão XIV lembrou os 800 anos da morte de São Francisco, celebrado neste ano, e destacou o papel do religioso na renovação da Igreja.

Hoje, no oitavo centenário da sua morte, desejo recordar um operário que trabalhou com grande fruto na vinha do Senhor: São Francisco de Assis. Papa





Segundo o pontífice, o santo foi inspirado por Cristo e dedicou sua vida à fé, à pobreza, à alegria e ao sofrimento. Leão XIV também afirmou que São Francisco ajudou a “reparar” a Igreja por meio do testemunho do amor fraterno.





Apelo pela paz e pela concórdia

Na sequência da homenagem, o papa fez um pedido pela paz em meio aos conflitos e às tensões que atingem diferentes partes do mundo.

Enquanto celebramos o ano jubilar franciscano, imploremos com perseverança o dom da paz e comprometamo-nos sinceramente a construir a concórdia entre os povos. Papa





O pedido aparece dentro da reflexão religiosa do Angelus e está relacionado ao legado de São Francisco, frequentemente associado à fraternidade, à paz e ao diálogo.

Eleições movimentam o Brasil

O primeiro turno das eleições ocorre neste domingo, das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Além de escolher o presidente da República, os eleitores votam para governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

Mais de 158 milhões de brasileiros estão aptos a participar da votação.

A mensagem de Leão XIV, portanto, ocorre em um dia de forte mobilização política no Brasil, mas o conteúdo divulgado pelo Vaticano não apresenta manifestação de apoio ou crítica a nenhum candidato.