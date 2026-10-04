Reprodução CNN Lula vota em São Bernardo do Campo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, votou na manhã deste domingo (04) no primeiro turno das eleições de 2026, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

Lula chegou à Escola Estadual Dr. João Firmino Correia de Araújo, no bairro Assunção, onde mantém seu domicílio eleitoral. O local fica na Rua Maria Azevedo Florence, 233, na Vila Claraval. A votação estava prevista para ocorrer logo no início do pleito, a partir das 8h.

O petista estava acompanhado do vice-presidente e candidato novamente ao cargo, Geraldo Alckmin (PSB), além de aliados da campanha, entre eles Fernando Haddad (PT), candidato ao governo de São Paulo, Márcio França (PSB) e as candidatas ao Senado Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (MDB).

Reprodução CNN Lula e aliados na votação





Lula fala em “dia glorioso” e cita escolha entre democracia e “barbárie”

Após votar, Lula afirmou estar confiante no resultado da eleição e disse que os brasileiros estão diante de uma decisão importante para o futuro do país.

Hoje é um dia glorioso para o Brasil, vamos decidir uma nova página da história desse país. Lula





Em seguida, o presidente afirmou que a população terá de escolher entre dois caminhos.

O povo vai ter que escolher entre o regime democrático e a barbárie. Lula





Lula também destacou a avaliação que faz de seu governo e da campanha eleitoral.

Eu estou muito confiante não só pelo governo que fizemos, mas pelo trabalho que fizemos durante a campanha. Lula





O candidato ainda voltou a convocar os eleitores com mais de 70 anos a comparecerem às urnas. Para essa faixa etária, o voto é facultativo.

Lula também citou escândalo financeiro do Banco Master.





Quem é Lula

Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 6 de outubro de 1945, em Garanhuns (PE). Filho de lavradores, migrou ainda criança com a família para São Paulo e começou a trabalhar como metalúrgico.

No ABC Paulista, Lula ganhou projeção como liderança sindical durante as greves dos metalúrgicos no fim dos anos 1970 e início dos anos 1980. Em 1980, participou da fundação do Partido dos Trabalhadores (PT).

Lula chegou à Presidência pela primeira vez em 2003, após vencer a eleição de 2002. Foi reeleito em 2006 e voltou ao cargo em 2023, depois de vencer a eleição presidencial de 2022.

Agora, aos 80 anos, disputa a reeleição para um novo mandato, tendo Geraldo Alckmin novamente como candidato a vice. Na urna, Lula aparece com o número 13.

O que acontece depois da votação

Após votar em São Bernardo do Campo, Lula deve seguir para a cidade de São Paulo, onde acompanhará a apuração ao lado da coordenação nacional da campanha e de dirigentes partidários.

A previsão é que o presidente acompanhe a totalização dos votos no Hotel Renaissance, na região de Cerqueira César, a partir do fim da tarde. Depois da divulgação dos resultados oficiais, Lula deve se pronunciar à imprensa no local.

Eleições 2026

O primeiro turno das eleições ocorre neste domingo, das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Os eleitores escolhem presidente da República, governador, dois senadores, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

Caso nenhum candidato à Presidência alcance a maioria dos votos válidos no primeiro turno, os dois mais votados avançam para o segundo turno, marcado para 25 de outubro.