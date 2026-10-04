Reprodução/ GloboNews Flávio Bolsonaro (PL) votou na Escola Municipal Barão Homem de Mello

O Senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à presidência da República, votou na manhã deste domingo (04) no primeiro turno das eleições de 2026, no Rio de Janeiro.

Flávio chegou por volta das 8h e realizou o seu voto na seção 170 da Escola Municipal Barão Homem de Mello em Vila Isabel, na Zona Norte da cidade.

O candidato esteve acompanhado da mulher, Fernanda Bolsonaro, da mãe, Rogéria Bolsonaro, e dos seus aliados Douglas Ruas (PL), candidato ao Governo do Rio de Janeiro e Carlos Jordy (PL), candidato ao Senado.









Após deixar a zona eleitoral, o candidato concedeu uma coletiva de imprensa, se mostrou confiante com o resultado e afirmou que está pronto para governar.

O Brasil não aguenta mais quatro anos disso e a única alternativa é Flávio Bolsonaro. Eu estou mais que preparado para presidir esse país e devolver o direito das famílias brasileiras de voltarem a sonhar. Flávio Bolsonaro - Candidato a Presidência da República





Quem é Flávio Bolsonaro?

Uma figura pública com forte exposição na cena política e pessoal, o senador Flávio Bolsonaro (PL) tem trajetória predominantemente pautada na política. Entre os holofotes do Congresso Nacional e o peso do sobrenome que ganhou carga central da política nacional, a rotina do carioca transcorre ao longo de mais de duas décadas num perfil moldado por anos como parlamentar no Rio de Janeiro .

Carioca do início da década de 80, Flávio nasceu no município de Resende (RJ), em 30 de abril de 1981 . O parlamentar tem 45 anos . Ele é filho de Jair Messias Bolsonaro e de Rogéria Bolsonaro e tem mais quatro irmãos, sendo os dois mais novos de mães diferentes: Eduardo, Carlos, Renan e Lara Bolsonaro.





Flávio é casado com a dentista e empresária Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro desde 2010 e mantém rotina familiar reservada em Brasília (DF) e no estado fluminense . Juntos, eles tem duas filhas : Luiza e Carolina Bolsonaro.

Flávio tem sua formação na área jurídica e na gestão pública. Ele é graduado como bacharel em Direito pela Universidade Cândido Mendes, em 2006, habilitando-se como advogado no mesmo ano. O irmão mais velho dos herdeiros de Jair Bolsonaro engordou o currículo acadêmico com especializações voltadas para as ciências políticas e a políticas públicas .

As especialidades foram cursadas em instituições como a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e o Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (Iuperj). Ele também fez extensão em empreendedorismo pela Fundação Getulio Vargas (FGV). No meio profissional, Flávio atua como advogado e empresário , além da política.

Flávio Bolsonaro começou a carreira pública aos 22 anos, estreiando como deputado estadual do estado fluminense . Ficou nesse cargo por quatro mandatos consecutivos, encerrando a função parlamentar na esfera estadual em 2019.

Nos 16 anos na Assembleia do RJ, esteve à frente de comissões temáticas voltadas à segurança pública, legislação constitucional complementar e defesa civil .

Em outubro de 2018, foi eleito senador da República pelo estado do Rio de Janeiro e assumiu mandato em 1º de fevereiro de 2019, cargo que está vinculado atualmente.

O perfil de Flávio carrega a densa vivência familiar. Segundo declarações públicas de pessoas próximas, o parlamentar se mostra nos bastidores como uma figura centrada, que preza pelo diálogo.

Sob a luz pública, concentra agenda recheada de reuniões e acompanha pautas legislativas federais.

Apesar de ser bastante ativo nas redes sociais, Flávio não expõe tanto a sua vida privada, se limitando a poucas aparições que revelam seu gosto por atividades físicas e esportes, cultivando o hábito da discrição da vida íntima, com poucas aparições públicas de alta exposição.



