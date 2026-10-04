Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil Ministro do STF, Dias Toffoli durante votação em uma escola

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli votou, na manhã deste domingo (4), no primeiro turno das Eleições 2026. Ele registrou o voto no Colégio COC Lago Norte, em Brasília (DF), por volta das 9h.

Após votar, Toffoli seguiu para acompanhar os trabalhos da Justiça Eleitoral durante o dia de votação.

Na saída do local, Toffoli destacou a igualdade entre os eleitores no momento da votação e ressaltou a importância da participação nas eleições.

“Momento do voto é o momento em que 158 milhões e 700 mil brasileiros são iguais. Essa é a importância de votar. Voto é igual a todo brasileiro”, afirmou em coletiva a imprensa.

O ministro também classificou o dia de votação como uma “festa da democracia” e afirmou que o pleito representa um momento de decisão sobre os rumos do país, dos estados e do Parlamento.

As seções eleitorais funcionam das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o encerramento da votação, as urnas fazem a apuração dos votos de cada seção e os dados são enviados à Justiça Eleitoral para a totalização dos resultados.



