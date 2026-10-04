Reprodução/CNN Candidato à presidência, Augusto Cury vota em Colina, no interior de São Paulo

O candidato à Presidência da República pelo Avante, Augusto Cury, votou, na manhã deste domingo (4), em Colina, no interior de São Paulo.

Antes de votar, Cury disse à imprensa que o projeto político dele é provavelmente o "mais inteligente da história de um candidato à presidência".

Todos que leram meus projetos, todos economistas, todas as pessoas, todos empresários, gestores, disseram que nunca viram um projeto tão robusto, tão inteligente, não apenas para os 4 anos, mas para os 25 anos. Talvez seja o projeto mais robusto, mais inteligente da história de um candidato à presidência. Augusto Cury (Avante), candidato à Presidência da República













Cury também criticou os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), que lideram às pesquisas eleitorais. Ele alegou que embora Lula diz ser o "pai dos pobres", ele, na verdade, governa para os ricos, e Flávio, que nunca plantou uma horta, nunca teria colocado o dinheiro como capital de risco em uma empresa digna.

Lula da Silva, ele fala que é o pai dos pobres, mas ele governa para os ricos, porque os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. E, ao mesmo tempo, o Flávio Bolsonaro, que nunca plantou uma horta, nunca colocou o seu dinheiro como capital de risco numa empresa digna, também quer dirigir o país. Augusto Cury (Avante), candidato à Presidência da República





Quem é Augusto Cury?

Renomado psiquiatra e escritor, Augusto Cury estreia na política tendo como alvo o cargo máximo do poder político, a Presidência da República. Seu nome é conhecido a nível nacional e também, internacionalmente, dada suas publicações que falam sobre gestão emocional, autocontrole e desenvolvimento humano. Ele entra na cena política levantando a bandeira educacional e de apoio a pessoas neurodiversas.

Augusto Jorge Cury é paulista do município de Colina (SP). Ele nasceu em 2 de outubro de 1958 e completa 68 anos em 2026. O próprio escritor já declarou que tem origem multiracial, dada imigração de seus familiares que tem raízes árabes, judias, italianas e espanholas.

Ele é casado com a médica psicoterapeuta e dermatologista Suleima Cabrera Cury e juntos tem três filhas: Camila, Claudia e Carolina Cury. Camila é psicóloga e segue os passos do pai, tendo publicações sobre desenvolvimento socioemocional e gestão da mente.