Reprodução/ Senado e PR O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Lula (PT)

Foi divulgada nesta segunda-feira (28) mais uma edição da Pesquisa Genial/Quaest para a disputa da presidência da República nas eleições de 2026. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na frente, com 39% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) aparece em segundo, com 34%. Em um cenário de segundo turno entre os dois, foi apontado um empate de 42%.

1 ° turno estimulado

O levantamento mostra Lula cinco pontos à frente de Flávio no cenário de pesquisa estimulada, que é quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. A diferença está acima da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Atrás dos dois primeiros colocados, aparecem o escritor Augusto Cury (Avante) e Ronaldo Caiado (PSD), com 4% cada. Renan Santos (Missão) tem 3% e Romeu Zema (Novo) aparece com 1%.

Veja os números:

Lula (PT): 39%

Flávio Bolsonaro (PL): 34%

Augusto Cury (Avante): 4%

Ronaldo Caiado (PSD): 4%

Renan Santos (Missão): 3%

Romeu Zema (Novo): 1%

Samara Martins (UP): 0%

Clariana Barão (DC): 0%

Edmilson Costa (PCB): 0%

Hertz Dias (PSTU): 0%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%

Leonardo Avalanche (PRTB): 0%

Branco/nulo/não vai votar: 10%

Indecisos: 5%

Pesquisa espontânea



No cenário de pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Lula também aparece à frente.

O atual presidente tem 31% das intenções de voto, enquanto o Senador Flávio Bolsonaro registra 27%. Outros nomes somam 8%, enquanto 31% dos entrevistados estão indecisos.

Veja os números:

Lula (PT): 31%

Flávio Bolsonaro (PL): 27%

Outros: 8%

Branco/nulo/não vai votar: 3%

Indecisos: 31%









2° turno



A pesquisa também simulou cinco possíveis cenários de segundo turno. Em um eventual confronto entre Lula e Flávio Bolsonaro, os dois aparecem com 42% das intenções de voto.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 42%

Flávio Bolsonaro (PL): 42%

Branco/nulo/não vai votar: 13%

Indecisos: 3%

Lula x Caiado



Lula (PT): 43%

Ronaldo Caiado (PSD): 40%

Branco/nulo/não vai votar: 15%

Indecisos: 2%

Lula x Cury



Lula (PT): 42%

Augusto Cury (Avante): 33%

Branco/nulo/não vai votar: 20%

Indecisos: 5%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 42%

Renan Santos (Missão): 39%

Branco/nulo/não vai votar: 17%

Indecisos: 2%

Lula x Zema

Lula (PT): 46%

Romeu Zema (Novo): 30%

Branco/nulo/não vai votar: 19%

Indecisos: 5%

Metodologia



A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.004 eleitores brasileiros com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 27 de setembro. As entrevistas foram realizadas presencialmente e registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06520/2026.



