Foi divulgada nesta segunda-feira (28) mais uma edição da Pesquisa Genial/Quaest para a disputa da presidência da República nas eleições de 2026. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na frente, com 39% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) aparece em segundo, com 34%. Em um cenário de segundo turno entre os dois, foi apontado um empate de 42%.
1 ° turno estimulado
O levantamento mostra Lula cinco pontos à frente de Flávio no cenário de pesquisa estimulada, que é quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. A diferença está acima da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
Atrás dos dois primeiros colocados, aparecem o escritor Augusto Cury (Avante) e Ronaldo Caiado (PSD), com 4% cada. Renan Santos (Missão) tem 3% e Romeu Zema (Novo) aparece com 1%.
Veja os números:
- Lula (PT): 39%
- Flávio Bolsonaro (PL): 34%
- Augusto Cury (Avante): 4%
- Ronaldo Caiado (PSD): 4%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Romeu Zema (Novo): 1%
- Samara Martins (UP): 0%
- Clariana Barão (DC): 0%
- Edmilson Costa (PCB): 0%
- Hertz Dias (PSTU): 0%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%
- Leonardo Avalanche (PRTB): 0%
- Branco/nulo/não vai votar: 10%
- Indecisos: 5%
Pesquisa espontânea
No cenário de pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Lula também aparece à frente.
O atual presidente tem 31% das intenções de voto, enquanto o Senador Flávio Bolsonaro registra 27%. Outros nomes somam 8%, enquanto 31% dos entrevistados estão indecisos.
Veja os números:
- Lula (PT): 31%
- Flávio Bolsonaro (PL): 27%
- Outros: 8%
- Branco/nulo/não vai votar: 3%
- Indecisos: 31%
2° turno
A pesquisa também simulou cinco possíveis cenários de segundo turno. Em um eventual confronto entre Lula e Flávio Bolsonaro, os dois aparecem com 42% das intenções de voto.
Lula x Flávio Bolsonaro
- Lula (PT): 42%
- Flávio Bolsonaro (PL): 42%
- Branco/nulo/não vai votar: 13%
- Indecisos: 3%
Lula x Caiado
- Lula (PT): 43%
- Ronaldo Caiado (PSD): 40%
- Branco/nulo/não vai votar: 15%
- Indecisos: 2%
Lula x Cury
- Lula (PT): 42%
- Augusto Cury (Avante): 33%
- Branco/nulo/não vai votar: 20%
- Indecisos: 5%
Lula x Renan Santos
- Lula (PT): 42%
- Renan Santos (Missão): 39%
- Branco/nulo/não vai votar: 17%
- Indecisos: 2%
Lula x Zema
- Lula (PT): 46%
- Romeu Zema (Novo): 30%
- Branco/nulo/não vai votar: 19%
- Indecisos: 5%
Metodologia
A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.004 eleitores brasileiros com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 27 de setembro. As entrevistas foram realizadas presencialmente e registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06520/2026.