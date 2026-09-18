Afonso Braga/Câmara Municipal de São Paulo Ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite

O ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo Milton Leite (União Brasil) se entregou à polícia na tarde desta sexta-feira (18). O mandado de prisão temporária contra Leite, que se entregou em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, foi expedido no âmbito da Operação Vectura Corrupta, realizada na quinta-feira (17).

Leite é investigado pela Polícia Civil e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) por suspeitas relacionadas à atuação da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de transporte público da capital, envolvendo empresários, políticos e advogados.

Segundo os investigadores, ele seria responsável diretamente pela operação de algumas empresas que estariam sob controle do PCC e seria o dono de fato da Transwolff.

A polícia e o MP suspeitavam que o ex-parlamentar pudesse estar escondido em imóvel de Sorocaba, no interior de São Paulo. Foram até o local, mas não o encontraram.





No local havia dinheiro e documentos com uma outra pessoa, que não soube explicar a origem deles. Foram encontrados e apreendidos R$ 280 mil e US$ 89 mil em espécie, o equivalente a mais de R$ 739 mil.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP/SP), a operação, realizada pela Polícia Civil na quinta, cumpriu 16 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão,