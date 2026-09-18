Reprodução/ Instagram @miltonleite.sp Milton Leite, que também foi presidente da Câmara Municipal de São Paulo, é considerado foragido

A Polícia Civil realizou, nesta sexta-feira (18), buscas em um endereço ligado ao ex-vereador de São Paulo Milton Leite (União Brasil), em Sorocaba, no interior paulista. Ele não foi encontrado, mas os policiais apreenderam cerca de R$ 280 mil e US$ 89 mil em espécie, o equivalente a mais de R$ 739 mil.

Arquivo pessoal Os policiais apreenderam cerca de R$ 280 mil e US$ 89 mil em espécie





































Milton Leite, que também foi presidente da Câmara Municipal de São Paulo, é considerado foragido pela polícia após ser alvo de um mandado de prisão na Operação “Vectura Corrupta”, realizada na última quinta-feira (17).

Ele é citado como responsável direto pela operação de algumas das empresas controladas pelo Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo a denúncia do Ministério Público, Leite é apontado como o verdadeiro dono da empresa Transwolff.

Junto com a empresa Upbus, a Transwolff foi alvo, em maio de 2024, da Operação Fim da Linha, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo (MPSP). Segundo as investigações, as empresas eram utilizadas para mascarar recursos ilícitos do PCC, provenientes de crimes como tráfico de drogas e roubos.

A reportagem do iG entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), que informou que policiais da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Mogi das Cruzes cumpriram o mandado de prisão.

A pessoa procurada não foi localizada no endereço, onde os agentes apreenderam cerca de R$ 280 mil e US$ 89 mil em espécie. A operação é realizada em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público, e a ação em Sorocaba teve o apoio da Polícia Militar. Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP)





Ainda de acordo com a SSP, a operação, realizada pela Polícia Civil na quinta-feira (17), cumpriu 16 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão, que resultaram em 10 detidos até o momento.

A ação tem como objetivo desarticular núcleos de uma organização criminosa ligada à lavagem de dinheiro e à infiltração política. Também foram apreendidas 60 armas de fogo, 20 carregadores e diversas munições. Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP)





A reportagem entrou em contato com o Ministério Público de São Paulo (MPSP), mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Desde a última quinta-feira (17), a reportagem tentou localizar os contatos da assessoria e dos advogados de Milton Leite, mas não conseguiu identificá-los. O espaço segue aberto para manifestações.





Infiltração do PCC em empresas de ônibus

Divulgação/Transwolff Ônibus da Transwolff





































O Ministério Público de São Paulo (MPSP) ofereceu uma denúncia contra um suposto esquema de infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no sistema de transporte público da capital paulista . Segundo as investigações, cerca de 12 das 22 empresas que operam no transporte coletivo de São Paulo seriam, em tese, controladas pela facção criminosa.

Segundo o documento ao qual o iG teve acesso, a investigação identificou um suposto esquema estruturado pelo PCC para explorar o tráfico de drogas e a lavagem de bens, além de colocar integrantes da organização criminosa dentro do poder público, por meio de candidaturas a cargos políticos ou de outras formas de ligação com a administração pública. A denúncia envolve empresas, advogados, integrantes da organização criminosa e agentes públicos.

A apuração resultou na Operação "Vectura Corrupta", realizada nesta quinta-feira (17), pela Polícia Civil e pelo Ministério Público.

A operação teve como alvos o ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo Milton Leite da Silva (União Brasil); o ex-presidente da SPTrans Levi dos Santos Oliveira; o candidato a deputado estadual em São Paulo Danilo Marco Morgado Silva (PL); além de Carla de Paula Muller, Cícero José dos Santos Filho, Edivania Arruda Botelho Alves, Edson Antônio de Sousa, E duardo Medeiros, André Cassali, José Ronaldo Alves de Sales, José Daniel Satilite, Julio Salvador Filho, Claudionor Aparecido Sabino Tomaz , Milton Mello Mirleu, Sergio Luiz Gaevard e Paulo Siqueira Korek Farias.